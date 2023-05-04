《云顶之弈》13.9“欢乐版本”更新：增加神秘传送门，3 星 5 费加 4000 血

IT之家 5 月 4 日消息，《云顶之弈》13.9“欢乐版本”5 月 5 日凌晨 1 点更新，匹配模式将增加神秘传送门机制。

官方表示，这个版本的大明星实际上不是一颗星星，而是一个来自远方的传送门。至于这个版本的其余部分，则是平衡性调整。团队正在关注高费弈子们，并确保在你追到 3 星 5 费时会更有可能获胜。

IT之家整理 13.9 版本更新要点如下：

云顶之弈的赛季末欢乐版本已提前到来，会有很多传送门通向符文大陆的各个地区，但仅限匹配模式。这些传送门都会给你的阵容带来战利品和战力。阶段 2-6 传送门有 75% 出现几率。德玛西亚、虚空、祖安和无传送门各有一个相同的出现几率。阶段 3-3 传送门有 8% 出现几率。这个 8% 会均分给艾欧尼亚、暗影岛、诺克萨斯和弗雷尔卓德。阶段 4-3 传送门有 30% 出现几率。这个 30% 会均分给巨神峰、皮尔特沃夫、恕瑞玛，并且它们都有均等的出现几率。

此外，官方表示追到一个 3 星 5 费弈子是一项稀有的壮举，仅在 2.6% 的对局中出现过 (包括所有模式)。因此，当它碰巧发生时，团队希望确保它对该玩家来说如同美梦成真。3 星 5 费弈子们现在全部都拥有额外的 4000 生命值。