最新研究：机械硬盘通常会在 3 年内出现故障

IT之家 5 月 4 日消息，最新研究发现，机械硬盘（HDD）平均不到三年就会出现故障，这是两家数据恢复和云存储公司的研究报告所得出的结论。

Secure Data Recovery 是一家专业从损坏的机械硬盘、固态硬盘和 RAID 阵列中恢复数据的公司，该公司分析了收到的 2007 块故障机械硬盘，发现这些硬盘的平均使用寿命是 2 年零 10 个月。

Backblaze 是一家提供备份和云存储服务的公司，以其详细的机械硬盘和固态硬盘故障分析而闻名。该公司对其数据中心中使用过的 176,155 块故障机械硬盘进行了研究，发现这些硬盘的平均使用寿命是 2 年零 6 个月。

Backblaze 表示，他们的研究结果与 Secure Data Recovery 今年 3 月发布的报告是一致的。尽管 Backblaze 目前使用的机械硬盘大多数都超过了 2 年零 7 个月的寿命，但其认为这并不影响平均故障时间的计算。

Backblaze 还对不同品牌、型号和容量的机械硬盘进行了故障率的统计。其中，西部数据的 16TB WUH721816ALE6L4 表现最好，故障率仅为 0.28%。而希捷的 4TB ST4000DM000 表现最差，故障率高达 2.57%。

Backblaze 解释说，希捷硬盘在其环境中通常会有更高的故障率，但也更便宜，因此在其使用寿命内仍然具有成本效益。

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