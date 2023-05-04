法拉第未来任命新任生产制造副总裁，股价涨超 18%

IT之家 5 月 4 日消息，法拉第未来宣布今天任命了新任生产制造副总裁 Rich Schmidt，将负责领导 FF 的生产制造团队以及加州汉福德的工厂，负责监督与 FF 91 的生产有关的开发、零部件及模具管理和招聘。

Rich 接替了过去 8 个月一直兼任生产制造运营负责人的 FF 全球供应链高级副总裁 Mathias Hofmann，Mathias 将继续担任 FF 全球供应链高级副总裁的职务。

4 月 14 日，FF 宣布完成了其首台量产车 FF 91 Futurist 电动车的生产，并在公司位于加州汉福德的 FF ieFactory California 生产线下线。在此之前，FF 刚刚宣布了 FF 91 开始生产的消息。

据官方介绍，Rich 的职业生涯始于美国肯塔基州乔治敦市的丰田汽车，他在那里工作了 16 年，主要负责制造和工程方面的工作。离开丰田后，他在北美领导了几个主要整车厂的初创和平稳运营的工作。他曾在日产、现代、大众和特斯拉等公司的生产制造和工程部门就职。Rich 在离开特斯拉后创办了自己的咨询公司，为 JD Powers、起亚汽车、本田汽车、Plastic Omnium、Gibson Guitar 和其他众多有价值的合作伙伴提供了多年的咨询顾问服务。此外，Rich 还曾在 Lordstown Motors 和 Canoo 担任过生产制造类领导职务。

“随着 FF ieFactory California 生产规模的逐渐扩大，我们非常高兴地欢迎 Rich 加入我们不断壮大的团队，”FF 全球 CEO 陈雪峰表示，“Rich 为 FF 带来了丰富的经验，他将帮助监督 FF 旗舰电动车 FF 91 的制造和交付，并将帮助确保 FF 为每一位尊贵的用户提供最好的产品。”

截至IT之家发稿前，法拉第未来美股涨超 18%。