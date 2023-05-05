消息称微软 AMD 共同开发人工智能处理器，保障芯片供应

北京时间 5 月 5 日早间消息，据报道，知情人士透露，微软正在与 AMD 合作，共同发展人工智能处理器。这是微软多管齐下战略的一部分，目的是保障人工智能处理器芯片的供应。

知情人士称，两家公司正在合作探索英伟达 GPU 芯片的替代方案。目前，英伟达在人工智能处理器芯片市场占据主导地位。在合作中，微软为 AMD 提供了资金支持，同时双方正在合作开发代号“雅典娜”、微软自研的人工智能处理器。

受此消息影响，AMD 股价周四上涨超过 6.5%，微软股价上涨约 1%。两家公司均拒绝对此消息置评。英伟达股价下跌 1.9%。

近期，ChatGPT 和其他人工智能聊天机器人受到广泛关注，行业对人工智能处理器的需求也随之扩大。微软既是最主要的云计算服务提供商之一，也是人工智能应用的主要推动力量。微软此前向 ChatGPT 的开发者 OpenAI 投资了 100 亿美元（IT之家备注：当前约 691 亿元人民币），并宣布要在旗下所有软件中集成 ChatGPT 背后的人工智能技术。

此举也表明，微软对芯片行业的参与正在逐步深入。过去几年，在英特尔前高管拉尼・博尔卡（Rani Borkar）的带领下，微软正在建设一个芯片部门，目前已经拥有近 1000 名员工。上月也有媒体曝光了微软开发人工智能芯片“雅典娜”的具体情况。

一名知情人士透露，这些员工中有数百人正在从事“雅典娜”项目，而微软已经在芯片项目上投资了大约 20 亿美元。不过，这并不意味着微软将与英伟达分道扬镳。目前，英伟达的 GPU 芯片仍然是人工智能模型训练和推理的主要工具，因此微软仍将继续与英伟达密切合作。不过，目前整个行业都面临人工智能处理器的短缺，微软也在寻找获得更多英伟达处理器的方法。

微软与 OpenAI 的合作，以及微软自己推出一系列人工智能服务的计划，意味着微软需要的人工智能算力已经远远超出该公司此前在订购芯片和建设数据中心时的预期。在看到 ChatGPT 的能力之后，许多企业都有兴趣在自己的产品或企业应用中集成这种技术，而微软已经利用 ChatGPT 的技术推出了新版本的对话式必应搜索，以及人工智能增强版的 Office 工具。

微软同时也在更新老产品，例如 GitHub 的代码生成工具。所有这些人工智能程序都运行在微软的 Azure 云计算平台中，因此需要更多人工智能处理器的支持。目前，英伟达提供的这些处理器价格昂贵且供应紧张。

对 AMD 来说，人工智能同样也是关键的优先事项。本周二，AMD 首席执行官苏姿丰在财报电话会议上说：“我们对自身在人工智能领域的机遇感到非常兴奋，这也是我们的最高战略优先级。我们正处于人工智能计算时代非常初期的阶段，人工智能的普及率和增长速度比最近历史上的任何其他技术都要快。”

苏姿丰还表示，AMD 有机会为其最大的客户生产部分订制芯片，供人工智能数据中心使用。

博尔卡在微软的团队除了开发用于服务器和 Surface 电脑的芯片之外，目前也在优先推进“雅典娜”项目。该团队正在开发一种 GPU 芯片，可用于人工智能模型的训练和推理。一名知情人士说，这款芯片已经在内部测试，最快可能于明年得到广泛应用。

不过知情人士也表示，即使该项目按照时间表顺利推进，第一个版本也只是个起点。设计生产出一款强大的芯片需要数年时间，而英伟达拥有很大的领先优势。目前，英伟达是包括亚马逊 AWS 和谷歌云在内的许多生成式人工智能工具提供商的首选芯片供应商，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）也为自己的人工智能业务囤积了数千个英伟达处理器。

开发英伟达芯片的替代选择将会是一项极具挑战的任务。英伟达目前围绕这些芯片还提供了一整套配套的软硬件，包括芯片、编程语言、网络设备和服务器，从而让客户可以快速搭建自己的能力。

这也是英伟达目前处于领先地位的原因之一。此外，微软并不是唯一一家试图自主开发人工智能处理器的公司。亚马逊于 2016 年收购了 Annapurna Labs，随后开发了两款人工智能处理器。谷歌也有自己的人工智能训练芯片。