微软发布 Win11 Build 2262x.1690 Beta 预览版更新

IT之家 5 月 5 日消息，微软面向 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员，为 Win11 系统发布了 KB5026447 更新，安装之后版本号升至 Build 22621.1690 和 Build 22624.1690。

IT之家注：之前使用 Build 22623 的 Insider 成员将通过启用包自动转移到 Build 22624。

Build 22624.1690 = 默认启用新功能 / 新特性

Build 22621.1690 = 默认关闭新功能 / 新特性

新增功能：

引入 Facebook 小部件

Facebook 为其推出了小部件预览版。感兴趣的用户可以访问 Microsoft Store，下载 Facebook 应用程序，或更新到最新版本的应用程序。

然后打开小部件板并通过单击板右上角的“+”按钮导航到小部件选择器以固定您的小部件。

微软也推荐用户提交反馈和意见。在你试用此小部件和其他新小部件之后，可以通过小部件选择器中的小部件反馈链接让我们知道您的想法。

随着越来越多的开发人员为他们的应用程序创建和发布小部件，您应该会看到更多的新小部件。

Win11 Build 22624.1690 和 Build 22621.1690 预览版更新改进内容如下：

[常规]

微软尝试在“设置”>“账户”下添加提醒，建议用户向其 Microsoft 账户添加辅助邮箱地址或电话号码，以确保他们永远不会失去对其账户的访问权限。

[开始菜单]

我们正在尝试对一些 Windows 预览体验成员进行小改动，将“开始”菜单的“推荐”（Recommended）部分更改为“为你推荐”（For You）。

Win11 Build 22624.1690 和 Build 22621.1690 预览版更新修复内容如下：

[输入]

修复了在登录界面上，启动触摸键盘 / PIN 输入可能导致崩溃的问题。

[通知]

修复了另一个未被识别的 2FA 代码模式。

[任务管理器]