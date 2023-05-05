特斯拉中国官宣全新 Model S 及 Model X 全系车型上调售价 19000 元：调整后 808900 元起

IT之家 5 月 5 日消息，特斯拉官方微博今天宣布，即日起，全新 Model S 及全新 Model X 全系车型上调售价 19000 元，调整后，Model S 起售价 808,900 元，Model X 起售价 898,900 元。特斯拉称，用户还可领取 3/6 年免费超级充电服务权益，可前往特斯拉门店详询。

具体来看，特斯拉 Model S 全轮驱动版由 789,900 元调整至 808,900 元；Model S Plaid 版本由 1,009,900 元调整至 1,028,900 元；Model X 全轮驱动版由 879,900 元调整至 898,900 元；Model X Plaid 版本价格由 1,039,900 元调整至 1,058,900 元。

特斯拉部分主力车型于 5 月 2 日在华全系涨价 2000 元，其中特斯拉 Model 3 上涨至 23.19 万元，Model 3 高性能版涨至 33.19 万元；特斯拉 ModelY 后轮驱动版涨至 26.39 万元，长续航版上涨至 31.39 万元，高性能版上涨至 36.39 万元。

特斯拉近期还在美国、日本、加拿大等市场进行了涨价，美国全系涨价 250 美元（IT之家备注：当前约 1733 元人民币），加拿大涨价 300 加元（当前约 1530 元人民币），日本涨价 37000 日元（当前约 1869 元人民币）。