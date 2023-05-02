消息称特斯拉正通过复杂模型自动调整全球汽车定价，管理层将每周审视一次

IT之家 5 月 2 日消息，今日，特斯拉主力车型在华全系涨价 2000 元，其中特斯拉 Model 3 上涨至 23.19 万元，Model 3 高性能版涨至 33.19 万元；特斯拉 ModelY 后轮驱动版涨至 26.39 万元，长续航版上涨至 31.39 万元，高性能版上涨至 36.39 万元。

但奇怪的是，特斯拉中国方面并未解释此次涨价的原因。根据统计，自特斯拉 Model 3 和 Model Y 两款车型国产之后，特斯拉对其售价已经进行过近 20 次的调整，主要原因包括补贴政策调整、本土化率提升、材料价格波动等。

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除中国外，特斯拉还在美国、日本、加拿大等市场进行了涨价。美国全系涨价 250 美元（IT之家备注：当前约 1733 元人民币），加拿大涨价 300 加元（当前约 1530 元人民币），日本涨价 37000 日元（当前约 1869 元人民币）。

@Berlinergy 表示，特斯拉正在根据一个复杂的模型自动调整全球市场的汽车定价，管理层每周都会进行重新审视。据称，其中的决策因素包括产能、宏观经济等等。

马斯克此前在特斯拉 Q1 财报采访环节透露，特斯拉每天都会实时更新昨天订购了多少辆汽车，昨天生产了多少辆汽车。相对于其他品牌的经销商模式，特斯拉不需要花很长时间就能得到数据，所以他们可以进行实时调整。

所以我们在考虑，怎样才能为我们的汽车生产实现价格清算？然后我们调整价格，看看会发生什么，然后再进行路线（course）调整。所以我们经常在调整。我们几乎每天都在思考这个问题，一周七天。一周七天，我都在看那封邮件，团队的其他成员也是如此。我们尽可能做出最不愚蠢的决定。总的来说，我认为我们的决定还是不错的。有时，他们会下降，但平均而言，我认为他们比其他行业要好。

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