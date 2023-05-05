消息称 OpenAI 2022 年因开发 ChatGPT 和人工成本高昂导致亏损翻番，达 5.4 亿美元

5 月 5 日消息，据外媒报道，三位了解 OpenAI 财务状况的人士透露，由于 OpenAI 去年开发了聊天机器人 ChatGPT 并从谷歌挖来了关键员工，该公司去年的亏损大约翻了一番，达到 5.4 亿美元（IT之家备注：当前约 37.31 亿元人民币）左右。

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OpenAI 是由特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）、美国创业孵化器 Y Combinator 总裁阿尔特曼、全球在线支付平台 PayPal 联合创始人彼得・蒂尔等硅谷科技大亨于 2015 年联合创立的一家美国人工智能研究公司，主攻人工智能（AI）技术应用领域，凭借 ChatGPT 和图像生成器 Dall-E 2 等人工智能程序而闻名。

ChatGPT 是 OpenAI 于 2022 年 11 月 30 日推出的一种新型 AI 聊天机器人工具，可根据用户的要求快速生成文章、故事、歌词、散文、笑话，甚至代码，并回答各类疑问。

毫无疑问，大型人工智能语言模型是一项昂贵的业务，但打造它们的成本到底有多高目前还不清楚。

与此同时，外媒称，OpenAI 的部分成本还来自于从苹果和谷歌等知名公司聘请专业人士。

此前，在今年 3 月份，OpenAI 从谷歌那挖来了人工智能研究员雅各布・德夫林（Jacob Devlin）。德夫林曾试图警告谷歌不要使用 ChatGPT 的数据来训练其 AI 聊天机器人 Bard，因为这违反了 OpenAI 的服务条款，而且 Bard 的答案与 ChatGPT 的答案看起来太相似了。