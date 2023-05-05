岚图数字车钥匙上线，支持华为P60系列、Mate X3 等机型

IT之家 5 月 5 日消息，岚图汽车宣布数字车钥匙上线，支持剩余电量展示、续航里程展示、开 / 关车门、开 / 关车窗、寻车、开 / 关后备箱、一键温暖、一键清凉等功能。支持华为P60系列、Mate X3 等主流机型。

IT之家此前报道，岚图汽车 4 月交付 3339 辆新车，同比增长 210%，环比增长 10%。在 2023 上海车展上，岚图首款轿车车型岚图追光正式上市，共推出 3 款车型，售价区间为 32.29 万-43.29 万元。岚图追光基于 ESSA+SOA 智能电动仿生体电气架构打造，搭载 82 千瓦时半固态电池组，还提供容量为 109 千瓦时的三元锂电池可选。

岚图追光的动力系统由前后双永磁同步电机组成，综合输出功率 375 千瓦，峰值扭矩 730 牛・米，0-100 公里 / 小时加速时间 3.8 秒，最高车速可达 210 公里 / 小时。该车还配备了智能四驱系统，可实现 0-100% 前后扭矩分配。续航方面，82 千瓦时的半固态电池版本 CLTC 工况续航里程为 580 公里，109 千瓦时的三元锂电池版本 CLTC 工况续航里程为 730 公里。该车还支持最高 230 千瓦直流快充功率，充电 10 分钟即可行驶 230 公里。