realme 11 Pro 系列手机采用“三星 HP3 超级变焦版”相机，实现“2 倍 / 4 倍无损单镜变焦”

IT之家 5 月 5 日消息，realme 11 系列新品手机官宣将于 5 月 10 日发布，该系列预计包括三款设备：realme 11 标准版、realme 11 Pro、realme 11 Pro+，将主打影像旗舰。

今天 realme 官方带来预热，realme 11 系列手机搭载 2 亿像素单镜变焦相机，“一颗镜头实现多焦段无损变焦”，官方称“与三星深度联合调教 HP3 超级变焦版：实现 2 倍 / 4 倍无损单镜变焦，至高实现 20 倍月亮模式。”

根据此前官方预热，realme 11 系列采用高定旗舰 120Hz 刷新率曲面屏，主打质感 & 护眼，支持 2160Hz 超高频调光、20000 级自动调光；2.33mm 窄下巴、61° 曲率。

在机身设计方面，realme 11 系列采用一面素皮，一面曲屏的设计，推出全新配色「日出之城」，将荔枝纹素皮、立体编织纹理、立体缝线融合定制。

realme 11 系列将采用后置圆形镜头模组设计，主摄位于圆心位置，两颗辅助镜头并列分布于主摄两侧，主摄上方为闪光灯，整体外观与此前工信部认证外观保持一致。

IT之家汇总相关爆料，realme 11 Pro 预计配备 108MP 主摄像头和 2MP 辅助传感器，支持 67W 快充；realme 11 Pro+ 将配置 200MP 摄像头，以及 8MP 及 2MP 辅助镜头，支持 100W 快充。

据工信部认证，realme 11 Pro 和 realme 11 Pro + 预计配备 6.7 英寸 AMOLED 显示屏，具有 FHD+ 分辨率和 120Hz 刷新率，均前置 16MP 摄像头，内置 5000mAh 电池。realme 11 标准版支持 33W 快充。

在软件方面，realme 11 系列三款设备将预装运行基于 Android 13 的 realme UI 系统。