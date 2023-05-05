直降 800 元 + 赠 599 元耳机：三星 S23 手机 256G 版 4899 元大促

三星 Galaxy S23 手机发布于 2023 年 2 月 24 日，8GB + 256GB 版发售价为 5699 元。

京东今日可领取 300 元优惠券，提交订单后不要支付，等待 1 小时以上，大部分账号可出现 500 元支付券（订单页面可见，支付页面可使用），到手价为 4899 元：

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下单赠送价值 599 元的三星 Galaxy Buds2 耳机（点击查看），价值 149 元的三星 25W 充电器套装（点击查看），和价值 167 元的一年碎屏险服务。

晒单还有机会赢 100 元京豆（需抽取，非 100% 概率）。

另外，S23 + 和 S23 Ultra 手机也在大促中，在领取 500/800 元优惠券后，也有几率弹出 500 元支付券，并且还赠送三星 Buds2 Pro 耳机 + 45W 充电套装 + 1 年碎屏险服务，感兴趣的老哥可以关注下：

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三星 Galaxy S23 系列全系搭载高频版骁龙 8 Gen 2 处理器，Galaxy S23 Ultra 配备了全新的 200MP 广角摄像头，此外还有两个 10MP 长焦摄像头、12MP 超广角摄像头，支持 3 倍和 10 倍光学变焦，支持最高 100 倍的数码变焦。

三星 Galaxy S23 Ultra 配备 6.8 英寸 3088×1440 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率（1-120Hz），拥有 5000mAh 电池，以及 45W 快充，10W 无线充电。

该机厚 8.9mm，重 234g，支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68，内置 S Pen 手写笔。

三星 Galaxy S23 和 Galaxy S23+ 在外观上采用了类似于 S23 Ultra 的设计语言，放弃了相机模块，改为独立的相机单元。

三星 Galaxy S23 配备 6.1 英寸 2340×1080 OLED 屏，支持 120Hz 刷新率（48−120Hz LTPO），前置 12MP 镜头，后置 50MP（OIS）主摄 + 12MP 超广角 + 10MP（OIS）3 倍人像长焦。

该机拥有 3900mAh 电池，支持 25W 快充 + 10W 无线充电，厚 7.6mm，重 168g，同样支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68。

三星 Galaxy S23+ 屏幕扩展到了 6.6 英寸 2340×1080 OLED 屏，支持 120Hz 刷新率（48−120Hz LTPO），拥有 4700mAh 电池，支持 45W 快充 + 10W 无线充电，厚 7.6mm，重 196g。

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