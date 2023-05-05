TechInsights：2023 年 Q1 全球智能手机出货量 2.691 亿台同比下降 14%，三星苹果小米 OPPOvivo 居前五

IT之家 5 月 5 日消息 据 TechInsights 官方号发布的最新研究指出，2023 年 Q1，全球智能手机出货量同比下降 14%，至 2.691 亿部。三星以 22.5% 市场份额位居全球智能手机市场首位；苹果以 20.4% 的市场份额排名第二，这是该公司过去十年来第一季度智能手机市场份额最高的一次；小米、OPPO（包括一加）和 vivo 保持在前五名。

2023 年 Q1 全球智能手机出货量 & 市场份额（数字为四舍五入）

报告指出，2023 年 Q1 三星智能手机出货量为 6050 万部，市场份额 22.5%，该公司智能手机出货量同比下降 18.8%，但由于价格较高的 Galaxy S23 系列的更多组合，它在智能手机批发价格和运营盈利能力方面表现非常稳健；苹果排名第二，出货量为 5500 万台，占据 20.4% 市场份额，这是自 2013 年以来苹果最高的第一季度市场份额，出货量同比下滑 3.5%，但表现仍优于整体市场。iPhone 本季度在新兴市场（尤其是印度）表现良好，而在美国、中国和日本的表现依然疲软。

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分析称，2023 年 Q1 小米智能手机出货量为 3050 万，以 11.3% 的全球市场份额排名第三，低于一年前的 12%。小米受到库存调整的影响，表现落后于其他主要中国品牌，出货量同比下滑 22%。由于库存调整以及监管阻力，小米在印度市场的排名下滑至第四位（仅次于三星、vivo 和 OPPO (含一加) ）；OPPO（一加）排名第四，占据 10.3% 的全球智能手机市场份额，OPPO（一加）在本季度出货量同比下降 7%，但表现优于整体市场，这主要受一加品牌的推动，该品牌在精简的品牌战略和更新的产品组合的推动下，在中国市场实现了强劲增长。这两个品牌加起来也在 2023 年 Q1 占据了中国智能手机市场的榜首；vivo 在 2023 年 Q1 以 7.9% 的全球智能手机市场份额排名第五，随着 4G 和 5G 竞争在中国和其他市场的白热化，vivo 智能手机出货量同比下降 16%，在大多数市场上都失去了阵地。

IT之家从报告中获知，除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的全球竞争在 2023 年 Q1 非常激烈。传音、荣耀、联想-摩托罗拉、realme 和华为位列前十，但本季度业绩喜忧参半。传音保持在第六名位置，在中东欧和中拉丁美洲实现健康增长，但整体智能手机出货量连续三个季度出现两位数年降幅；荣耀发展也遭遇减速，由于 2023 年 Q1 中国市场的疲软表现，它出现了年度下滑，而最近几个月海外出货量开始增长；联想-摩托罗拉在本季度以 4% 的市场份额超越 realme，跃居第八位。然而由于产品发布周期缓慢，其在美国市场出现大幅下滑；realme 跌至第九位，年度跌幅达到两位数，在大多数地区失去了市场份额；华为保持在前十名，本季度其智能手机出货量同比下降 13%，此外，考虑到传闻美国延长了对 4G、WiFi 和人工智能相关芯片组和技术的制裁，该公司的前景仍然不确定。前十名品牌中，中国品牌有 8 个，但所有这些中国品牌出货量合计下降 16%，表现落后于整体市场。但与上一季度相比，情况有所好转，这表明今年下半年市场可能会出现复苏。

TechInsights 预测全球智能手机出货量将继续下降，2023 年将同比下降 3%，预计第三季度将出现温和反弹，圣诞假日季将出现两位数的增长。三星和苹果将继续保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的表现，并探索新的增长引擎，以扭转下滑的趋势。