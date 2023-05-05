那些年让我们“友尽”的 FC 游戏

对于我们这个年代的玩家来说，最好玩的游戏始终的 FC 游戏。

因为那时候身边的小伙伴都在，一大群人围在一起，不知不觉的一天就这么过去了。

FC 游戏中有很多可以双人对战的，需要两个人通力合作。但是大多数时间都是两个玩家相互陷害、勾心斗角，以此为乐。

爱因斯坦曾经说过：如果玩 FC 游戏不合作，那人生还有什么意义？

当年多少玩家甚至因为玩游戏被坑闹翻了，后来又是因为玩游戏愉快的和好了....

这就是我们的童年啊！

今天，小编带大家回忆那些可以双人合作的经典 FC 游戏

柯纳米世界 2

首先不得不提到的就是这款最具有代表性的双人合作游戏

这款游戏可以说是将 FC 游戏的玩法发挥到了极致。

将科乐美曾经发行过的游戏中的经典玩法全部汇集到一起，造就了一代经典大作。

游戏中玩家可以玩到《魂斗罗》、《兵蜂》、《恶魔城》、《公路赛车》、《沙罗曼蛇》

另外还有各种搞笑元素和可爱画风，操作自由度极高。

《松鼠大作战 1+2》

如果要评选最好玩的 FC 游戏，那么这款游戏绝对进前三。

互动是这款游戏的精髓所在，玩家可以相互陷害，也可以相互合作。玩家甚至可以将队友当成武器扔出去

游戏拥有双人合作的各种可能性，这是其他游戏体会不到的。

《热血系列》

如果要说在 FC 时代影响最为深远的游戏，绝对是热血系列。

热血系列全部都是经典的 FC 游戏，热血系列有：热血篮球，热血足球，热血躲避球，热血硬派，热血时代剧，热血高校，热血物语，热血运动会....

游戏的耐玩性非常高、各种搞笑元素

每一部作品都火药味十足的战斗场面，感情再好的玩家玩过之后都能够马上成为“仇人”

《雪人兄弟》

轻松欢快的爬层游戏！

游戏中不能陷害队友、不能互坑，是难得的一款合作为上的经典之作。

游戏难度不大，玩法和街机上几乎没多大变化。

当年这个卡带很贵，而且一个卡带只有这一款游戏

《双截龙 2》

这款游戏自由度很大，玩家可以选择难度，也可以选择玩家之间知否开启互怼模式。

一般玩家都是选择合作模式，一起愉快的通关。

当然也有很多人喜欢选择可以相互伤害的模式，打死另一个玩家就可以加命。另外可以在很多陷阱和危险的场所互掐。

不过当年最让小编欣慰的就是这名巨汉，在关键时候奋不顾身将我扔出去，自己却被吸出去了

《魂斗罗》

这款游戏要是合作好了，十分钟就可以结局战斗。

但是当年的玩家想要好好合作实在太困难了。

一不小心就拖死，然后两人开始互掐，到了第三关就开始比速度，慢了直接被摔死。

另外，游戏可以借命，当年很多大神就是死在这个设定中。

《敲冰块》

最普通的 FC 游戏，也是最经典的 FC 游戏

玩法非常简单，但是遇到猪队友一直跳不上，那个着急啊！

要知道，这款游戏最坑爹的设定就是跳跃，完全没有惯性可言

《坦克大战》

或许骁勇善战的你可以一命打很多关，但是遇到猪一样的队友，无论你有多少命，有多厉害，直接玩完。

游戏中的基地设定，曾经让多少玩家死得“冤枉”！

这款游戏一般玩家玩不长久，就是因为很多玩家抢不到道具把基地给炸了。

当然也有很多时候守不住阵地，被敌兵坦克强攻下来了。毕竟基地城墙很脆

《双截龙 3》

双截龙系列的跳跃需要 AB 同时按，本来就是最难操作的，但是游戏后期却出现了很多需要跳跃的地方。而且一旦没跳好就直接挂了。

游戏中的每个人物都只有一命，挂了之后就不会再出现了。这就大大增加了游戏难度。

双人模式中能硬打到最后一关见到木乃伊的少之又少。

大部分玩家要么操作失误，要么被队友坑死。

《古巴战士》

SNK 早年非常不错的双人 fc 游戏，游戏的流畅度非常高，是那个时代难得的精品。

游戏是街机移植版，虽然画质大大下降，但是火爆爽快的战斗感觉还是原汁原味的得到了体现

古巴战斗和 SNK 的另一款游戏《怒》非常相似，玩法也一样，都是平面射击游戏。

游戏中有不少人质可以救，运气不好就会失手打死人质扣分。

这款游戏需要好好合作，可以迅速清除全方位的敌兵，保证顺利通关

《中东战争》

每局开始之前玩家就在炒了，那时候都喜欢使用飞机，可以在天上到处跑没有场地限制。

后期的玩家证实了，其实使用吉普车才是最好用的

《沙罗曼蛇》

这款游戏经典是经典，就是难度太大。单打的话死了要重新开始

好在后期有加强版出现，玩家被撞不会死，这样才能打通关的。

游戏中玩家需要不停吃能量，加强火力、速度和卫星。

两人合作的话，可以将难度降低不少。

《赤色要塞》

游戏出场使用的炸弹威力非常鸡肋，没有准确度的玩家半天打不烂一个敌兵坦克

这款游戏的精髓在于人质的营救，救到一定程度的人马，或者救出军官就能增加不少的火力。

当年我们就是抢人质，绝对不商量，直接开抢。反正双人玩都会死在前几关，不如痛痛快快的抢人

《绿色兵团》

难度奇高的游戏，攻击判定非常奇怪，稍微不注意就挂了。

游戏中有手雷、手枪和导弹可以用来攻击敌人，道具不多，但当年我们就喜欢抢。

一般能过一关就不错了，后面的关卡那时候没有多少玩家可以打得过。

双人合作的话，难度会相对减少一些

忍者神龟

忍者神龟系列就经典了，几乎所有的版本都是可以双打的。

游戏可以续关，因此不用担心中途被挂。不过 BOSS 设定都比较厉害，玩家需要用费血技能硬拼。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代