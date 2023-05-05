在游戏里当爹，最怕自家白菜把别家的白菜拱完了

本文来自微信公众号：情报姬 （ID：paperji），作者：花梨

4 月 21 日，一款国产模拟养成类独立游戏在 Steam 上悄然发售，而仅在 3 天后，官方便公布了发售突破十五万份的喜讯。

当前这款养女儿模拟器在 Steam 上的好评率高达 96%，十分当之无愧的“好评如潮”。在相当一段时间的社交平台上，即使你自己没玩或者对养女儿这类型的游戏不太感冒，也能在不同的地方刷到这个金发梳双小辫的小姑娘。

（而我，发售当天干完活从九点开始不知不觉打了 8 小时）

柔和可爱的美术风格，精美的游戏 CG，虽然有小 BUG 以及存在部分稍微反人类设计（比如不能跳过已经读过的对话且只能用鼠标游玩游戏）但大体完善的系统，让人很难想象这是仅有两个成员的工作室开发的作品。

（比半夜不小心打出真结局更震撼的是养蛋人工作室真的只有两人）

而作为一个活的、有诚意的官方，她们也十分努力的听取玩家的反馈意见，从游戏发售至今一直在不停地与玩家互动，且锲而不舍地修 BUG 优化游戏体验，上文提到的那些影响游玩的小问题现在也已经被修复了。

（短短 10 天更新了 15 次）

作为一款模拟养成游戏，玩家能扮演“女儿”的爸爸安排女儿一月的学习行程，也能扮演“女儿”本身在街上沾花惹草（x）攻略俊男美女、去浴场或剧场打工、参加舞会与社会名流交谈、进森林探索打怪…… 甚至可以去跟街头混混投骰子玩或者去暗巷正义执行。

（年龄过小的时候还是跟爸爸一起行动的）

玩家的每一项选择与安排都是在消耗“女儿”的体力值或心情值等资源来加减一些关键数值，在相同回合数的周目过后，最终数值将决定她的人生路线，体验不同的职业，与不同的角色结婚。本作提供了超过 50 个结局，且除了特殊的如主教、授课老师等角色，其他均为可攻略角色（甚至可以开后宫）。

（后宫路线之一的皇家“姐弟丼”）

（包括划船的老爷爷与铁匠铺大叔，当然，不是跟他们本人，而是跟他们的子辈结婚）

而在战斗方面，“女儿”的体力与攻击力直接与日常养成的身体素质挂钩，甚至能够通过上课提升自己技能的熟练度，玩家还可以通过合理规划每回合固定给出的技能点，对不同 NPC 技能的搭配进行设计，安排出各种舒服流畅的技能连招。

（由于多周目能自选数值继承，因此火山国猛女 12 岁单刷副本也不算什么难事）

尽管本作的真结局存在一定争议（虽然我个人很喜欢这个结局，但一定程度上可能会踩百合控的雷，工作室方面此前曾表示之后会进行优化，本文将不再叙述），这款玩法多样结局丰富的养成游戏就像那个著名的日本平价意大利料理家庭餐厅，尽管不是所有人都喜欢，但这种 30 块钱就能吃满桌大餐的特质确实能满足各种类型玩家的要求，无视性别，无视游玩需求，来了都能获得一个专属于自己与女儿的感动。

到这里，也许不少游戏年龄比较长的玩家早就发现了，诶这个养女儿不就是那个《美少女梦工场》系列的模式吗？

（本系列最让中国玩家熟知的还是正作的第四部）

《美少女梦工场》（下称《美梦》）系列原名《Princess Maker》，在某知名在线小游戏网站多年前上架的盗版中本作又被中国玩家熟知为《美少女成长计划》。

这款由日本 Gainax 公司推出的美少女养成游戏，自 1991 年在 PC-98 上发行后便成为了此类游戏的鼻祖。在魔物与勇士并存的奇幻世界中，作为父亲的玩家尽职尽责地将一位毫无血缘关系的少女从 10 岁抚养至 18 岁成人，通过日常行程安排改变女儿的能力值，以及根据发生的事件与能力值来最终决定女儿成为什么样的女性。根据玩家的选择，女儿可以成为足以进入人类史诗的勇者、成为魔族女王、普通地嫁给平常人家、成为风俗业头牌…… 甚至嫁给父亲。

本作一经推出便引起整个日本游戏届的轰动，人们从未想过能够在以个游戏中自由培养只属于自己的少女，此前分配数值升级技能的系统一般只出现在主打战斗冒险的经典美式 RPG。受《美梦》影响，后续的游戏业界陆续诞生了《卒业》系列、《心跳回忆》系列等影响深远的恋爱养成游戏。（当然，这种养成概念也给不少黄油进行了启发）。

与几年前引起广泛关注的另一款国产养成游戏《中国式家长》不同的是，比起单纯的培养子代，体验育儿理想与现实的矛盾困难及现实社会问题，《美梦》、《火山的女儿》这类型的游戏更多的是让玩家通过一个父亲，亦或是“女儿”的视角，来体验这个与现实差别较大的世界观下人民的社会风貌，通过不同的行动来体验在这种世界下的生活。制作者想要在游戏中呈现一个什么样的世界，什么样的故事，对玩家的游玩体验影响是非常大的，这也是《火山的女儿》真结局披露时引起玩家评价分化的原因之一，有的人喜欢呈现出来的整个故事，有的人把故事上升成制作组逆天……

当然，人的喜好各有差别，不说每个玩家对于各个结局的喜好，甚至游戏内容本身也会有人因为“无趣”“过于可爱”甚至挑个“未成年打工”的毛病避之不及，即使这只是一个建立在完全架空的世界观中的，美好得甚至有点“乌托邦”的游戏，不管“女儿”最后从事什么工作，是万人敬仰的女神还是风俗艳妇，是世界首富还是一介普通的农妇，无法否认的是她一直给玩家展现着自己最幸福的一面，仿佛这个世界不存在现实的残酷。

回到现实，不管是前不久的《中国式家长》还是今天讲到的《火山的女儿》，即使热衷于“养女儿”的玩家再多，无法改变的还是越来越多年轻人不愿意自己生儿育女的现实。

现实总是残酷的，很难说我们是不是没有想要养育下一代的心，但阻碍我们真正成为父母角色的不一定是育儿途中与熊孩子可能产生的冲突，而是更加赤裸的，露骨的经济、社会福利、日益内卷的生活。

起码在暂时无法改变现状的今天，想当一把爹妈瘾的我还是比较倾向于选择花一杯奶茶的钱，提前在虚拟世界享受天伦之乐。