谷歌软件工程师称 Google 正丧失 AI 优势，但赢家并非 ChatGPT 开发商 OpenAI

北京时间 5 月 5 日消息，周四，一份遭到泄露的谷歌内部文件在科技圈里热传。一位谷歌高级软件工程师在这份文件中称，谷歌正在丧失人工智能 (AI) 优势，但赢家也不会是 ChatGPT 开发商 OpenAI，而是开源社区打造的 AI。

这位工程师认为，谷歌与 OpenAI 的竞争分散了公司对开源技术快速发展的注意力。在开源社区，许多独立研究人员利用 AI 技术取得了快速和意想不到的进展。

“我们过于担忧 OpenAI。谁将跨越下一个里程碑？下一步会是什么？”他写道，“但令人不安的事实是，我们没有能力赢得这场军备竞赛，OpenAI 也没有。当我们还在争吵的时候，第三个派系正在悄悄地击败我们。当然，我说的是开源社区。”

谷歌发言人证实，这份备忘录的作者是公司一名高级软件工程师，但补充说，这篇文章并不是公司的官方战略文件。该工程师尚未置评。

随着生成式 AI 领域的进展加速，谷歌和其他科技巨头的员工在内部和外部就这项正在重塑他们行业的技术展开了热烈讨论。谷歌尤其面临压力，因为 ChatGPT 的爆红让外界担心谷歌可能正在失去其在 AI 领域的优势。在这一领域，谷歌长期以来一直是领导者。

开源社区威胁

然而，上述谷歌高级工程师在文件中断言，谷歌的真正威胁来自开源社区，那里的工程师正在迅速开发出与大型科技公司的产品质量相媲美的模型，而且成本更低。他说，这些模型比谷歌自己的更快、更可定制、更有用。

“我们没有秘方，”这名员工写道，“我们最大的希望是学习谷歌以外其他人正在做的事情并与之合作。” 他担心客户不愿意为免费提供如此高质量技术的模型付费。

今年 2 月，Meta 创建的一个大语言模型被泄露公开，助推了生成式 AI 在开源论坛上的进展。这个被称为 LLaMA 的模型比谷歌和 OpenAI 一直在宣传的模型要小，因此更容易使用。研究人员目前必须向 Meta 申请才能访问 LLaMA。

该谷歌工程师认为，谷歌最好将重点转移到更小、更灵活的模式上。“巨大的模型拖慢了我们的速度，”这位工程师写道，“从长远来看，最好的模型是那些可以快速迭代的模型。”

谷歌发言人没有对帖子的内容发表评论。在最近的财报电话会议上，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，“过去十年，我们在 AI 领域的投资和突破使我们处于有利地位”，并指出公司在开发模型以及与开发商和其他合作伙伴合作方面取得了进展。皮查伊过去曾呼吁对 AI 进行监管，并警告说，如果不以深思熟虑的方式部署，这项技术可能“非常有害”。