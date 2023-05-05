沃尔沃汽车 4 月在中国大陆销量达 12485 台，同比增长 46.3%

IT之家 5 月 5 日消息，沃尔沃汽车集团官方微信公众号今日更新文章，公布了沃尔沃汽车 4 月销量。

消息显示，沃尔沃汽车今年 4 月在中国大陆销量达 12485 台，同比增长 46.3%，环比增长 8.1%。

其中，沃尔沃 XC60 销量为 4449 辆，同比增长 43%；沃尔沃 XC90 销量为 1595 辆，同比增长 28%；沃尔沃 S90 销量为 3096 辆，同比增长 119%。

根据IT之家此前报道，沃尔沃正在加快电气化转型，并在 4 月发布了基于全新原生纯电平台打造的沃尔沃 EX90，该车定位中大型 SUV，提供 5/6/7 种座椅布局；采用封闭式前脸，“雷神之锤”大灯组内部采用机械式开闭机构，侧面边框采用熏黑处理，还有隐藏式的门把手、低风阻轮毂等设计。

EX90 搭载 Luminar 激光雷达：5 个车身雷达、8 个摄像头、16 个超声波传感器，波长 1550nm，最远探测距离 600m，夜间可探测前方 250 米外行人，相当于 120Km / h 行驶时提前 7.5 秒预警。

EX90 采用新一代笼式车身结构，整体扭转刚度比沃尔沃 XC90 提升 50%，碰撞能量吸收能力提升 20%，采用硼钢上盖配合铝合金框架，确保电池包不参与吸能。

EX90 搭载最大马力 517 匹的双电机，零百加速 4.9s；内置 100KWh 电池组，支持双向充电功能，CLTC 综合工况续航里程达 650km。