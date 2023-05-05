北汽蓝谷 4 月汽车销量 4768 辆，同比增长 136.39%

IT之家 5 月 5 日消息，北汽蓝谷于今日发布了 2023 年 4 月份产销快报，4 月销量达 4768 辆，同比增长 136.39%；本年累计销量 19882 辆，累计同比增长 78.52%。

北汽蓝谷表示，销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。

资料显示，北汽新能源创立于 2009 年，是由北京汽车集团有限公司发起并控股的新能源汽车企业。

据IT之家此前报道，北汽蓝谷于 4 月 29 日公布了 2022 年年度报告，实现营业收入 95.14 亿元，同比增长 9.40%；营业利润负 54.25 亿元，亏损同比增加 4.75%； 实现利润总额负 54.25 亿元，净利润负 53.96 亿元，亏损同比分别增加 4.72% 和 4.37%；归属于母公司股东的净利润负 54.65 亿元，亏损比上年同期增加 4.22%；实现经营活动现金流量净额 35.22 亿元，比上年同比减少 29.36%。

公告还称，北汽蓝谷将在 2023 年推出以下两款车型：