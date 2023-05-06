深圳优化放宽混动指标车辆相关条件

IT之家 5 月 6 日消息，深圳市工业和信息化局发布最新通告，自 5 月 4 日起，使用放宽申请条件方式获得混合动力小汽车增量指标的个人在办理新购车辆注册登记上牌审核时，不再要求车辆需满足“纳入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 5 批及以前）”的条件，车辆动力蓄电池组总能量≥35kWh 等其他条件保持不变。

IT之家附公告原文：

为贯彻落实市政府有关决策部署，促进我市新能源小汽车市场消费，鼓励个人消费者购买技术先进、安全可靠的新能源小汽车，根据《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》及其接续政策精神，经市政府同意，我局对放宽混动指标车辆条件进行优化，现通告如下： 自 5 月 4 日起，使用放宽申请条件方式获得混合动力小汽车增量指标的个人在办理新购车辆注册登记上牌审核时，不再要求车辆需满足“纳入工业和信息化部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 5 批及以前）”的条件，车辆动力蓄电池组总能量≥35kWh 等其他条件保持不变。

深圳在去年年底发布了《关于延续放宽混合动力小汽车增量指标个人申请条件的通告》，至 2023 年 12 月 31 日结束。