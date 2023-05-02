丰田高管：电动汽车技术还不成熟，混合动力才是目前更实用的方案

IT之家 5 月 2 日消息，作为澳大利亚的领先汽车制造商，丰田公司的一位高管表示，电动汽车技术还不够成熟，而混合动力汽车才是目前更实用的解决方案。

丰田澳大利亚的销售总监 Sean Hanley 在接受采访时说，他们支持政府制定的限制汽车排放和促进低排放汽车进口的燃油效率标准，但是单纯依靠电动汽车是“过于简单化”的。他认为，如果只推广零排放汽车，那么数以百万计的澳大利亚消费者将没有合适的选择，因为目前市场上还没有一款电动汽车能够满足他们的需求。

“现在还为时过早，目前澳大利亚市场上有哪款电动汽车能够拖着 2.5 吨的重物行驶 600 公里？没有，不存在。如果我们只转向零排放汽车，你要怎么跟那些拖着房车、用车工作、在农村或者矿区开车、需要超过 200 或 300 公里续航里程的澳大利亚人说？”Hanley 说。

Hanley 同时澄清，丰田并不反对电动汽车技术，他还透露，丰田将在今年年底在澳大利亚推出自己的电动汽车。但是，他坚持认为，混合动力汽车仍然是目前更合理的选择。

“我们已经跟政府沟通过了，我认为我们代表了成千上万无声的澳大利亚消费者的声音，他们用车来休闲、拖运和做很多其他活动。我知道有些游说团体指责我们试图阻止、阻碍或者拖延电气化进程，但并不是这样，我们只是反映了市场的真实情况和现实。”Hanley 说。

IT之家注意到，丰田高管的言论引起了电动汽车倡导者的回应，电动汽车委员会首席执行官 Behyad Jafari 表示，电动汽车技术已经在很多其他国家证明了自己的成功，并且在澳大利亚也越来越受欢迎。“当我们听到这些论点时，我们需要密切关注汽车公司的经济利益。有些企业没有花时间开发电动汽车，他们对这个问题没有足够的了解。”Jafari 说。

绿色和平组织的活动家 Lindsay Soutar 则认为，澳大利亚人不会再接受较弱的汽车污染标准或者延迟采取行动了。Soutar 指出，丰田推崇混合动力汽车的论点也会让消费者在未来几十年内继续依赖化石燃料。“丰田在纯电动汽车上拖了后腿，选择了推广混合动力和燃料电池技术，这些技术会让消费者在未来几十年内继续付出化石燃料的代价。在 2023 年，面对气候和生活成本危机，还推销汽油车，这是可笑的，澳大利亚人不会被说服的。”Soutar 说。