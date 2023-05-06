三星率先响应，谷歌安卓 14 要解决不同厂商设备杀后台机制问题

IT之家 5 月 6 日消息，根据国外科技媒体 9to5Google 报道，三星和谷歌两家公司携手，在安卓 14 系统中修复设备之间“前台服务和后台工作”不协调的问题，从而在 OneUI 6.0 中减少杀死后台应用程序的频率。

部分 OEM 厂商采用了激进的措施，通过杀死后台应用程序来延长电池续航。这导致应用无法在后台长时间保留运行，最终用户将糟糕的体验归咎于开发人员。

每个 OEM 厂商都会自行定制杀死后台应用频率，而应用开发者无法根据不同的设备进行适配优化。

因此谷歌希望在安卓 14 系统中修复这个问题，谷歌的目标是“让开发人员更容易创建在不同 Android 设备上一致运行的应用程序”。

IT之家翻译谷歌的声明内容如下：

为了解决这些一致性挑战，我们宣布与安卓硬件制造商建立更深入的合作伙伴关系，以帮助确保在整个生态系统中，用于后台工作的 API 实现可预测且一致的支持。

三星成为加入该计划的“首个合作伙伴”，在 OneUI 6.0 上运行的应用，只要根据安卓的新前台服务 API 政策开发，就能保证前台服务按预期工作。

谷歌在安卓 14 中引入了三项更改：