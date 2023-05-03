Nitrux 2.8 系统发布：采用 Linux 6.2 内核，支持运行安卓 App

IT之家 5 月 3 日消息，Uri Herrera 于 4 月底发布了 Nitrux 2.8 系统，这是基于 Debian 和 systemd-free 的 GNU / Linux 发行版，重点是 KDE 软件和 Plasma 桌面。

Nitrux 2.8 由 Liquorix 的 Linux 6.2 内核系列提供支持，默认启用 zswap，附带最新的 KDE Plasma 5.27.4 LTS 桌面环境，随附 KDE Frameworks 5.105 和 KDE Gear 23.04 软件套件。

Nitrux 2.8 的主要变化是默认包含 WayDroid，这是一种基于容器的方法，可以在常规 GNU / Linux 系统上启动完整的 Android 系统，这意味着用户现在可以在搭载 Nitrux 的计算机上安装和使用 Android 应用程序。

由于添加了 Maliit 键盘，Nitrux 2.8 版本还支持 NFS 共享、平板电脑和带有触摸屏的二合一设备、支持阿拉伯语和孟加拉语以及更新的 OpenRC 和 ZSH 配置。

Nitrux 2.8 还包括用于管理 Linux 本机文件系统加密的 fscrypt userland 工具，并支持 F2FS 文件系统，现在默认用于 /home 和 /var/ lib 分区，而不是 XFS，XFS 仍然可用于 /root 分区。

此外，现在 Calamares 安装程序中有更新的分区布局以反映这些更改并更好适应 AppImage 和 Flatpak 等沙盒应用程序。

除此之外，新的 Nitrux 版本使用自定义文件调整 Sysctl 设置并添加预链接以略微提高性能，通过提供自定义文件增加打开文件或文件描述符 (FD) 的最大数量，针对日本用户添加 Mozc（使用 Fcitx5 ) ，更新 Mesa 图形栈到 23.2-git 版本，更新 AMD Vulkan 驱动到 2023.Q2.1 版本，更新 dmcrypt-openrc 包。

IT之家附上 Nitrux 2.8 系统官方网站下载：点此链接。