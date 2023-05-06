努比亚红魔 8 Pro + 游戏手机 × 变形金刚领袖版限量典藏版开启预约

IT之家 5 月 6 日消息，根据此前消息，红魔电竞宇宙新品发布会定于 5 月 10 日 15 点举行，并将带来 5 周年新品，口号为“永‘5’止境”。

从红魔官方宣传海报来看，此次发布的新品包括鼠标、键盘、散热背夹、显示器、氘锋充电等，预计都是面向电竞、游戏相关用户。

今日，红魔官方宣布在此次新品发布会上，还将推出与知名 IP《变形金刚》进行联名的红魔 8 Pro + 变形金刚领袖版限量典藏套装。目前，这款手机已经上线京东商城并开启预约。

目前，有关联名款机型的更多信息暂未公布。作为对比，IT之家在此列出红魔 8 Pro + 部分配置信息如下：红魔 8 Pro + 采用全新“觉醒”美学理念，整机重 230g；搭载骁龙 8 Gen 2 + 满血版 LPDDR5X 内存 + UFS4.0 闪存，辅以自研红芯 R2 游戏芯片，实现声光震触一体魔感操控，支持移动光追；内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充；搭载 6.8 英寸 2480×1116 京东方柔性 OLED 直屏，支持 120Hz 刷新率和 960Hz 触控采样率。

影像方面，红魔 8 Pro 前置 16MP 屏下摄像头，后置 50MP 主摄（三星 S5KGN5，1/1.57 英寸超大底）+ 8MP 超广角 + 2MP 微距三摄。它还搭载了 ICE 11.0 魔冷散热系统：内置风扇 + 全贯穿风道、首创 3D 冰阶双泵 VC 液冷、屏下石墨烯等多达 10 层散热材料，整机机身表面温度下降 16°C。