影驰 HOF EXTREME 50 PCIe 5.0 SSD 温度测试：大容量写入时 42℃

IT之家 5 月 6 日消息，影驰在今年 3 月底推出了 HOF EXTREME 50 PCIe 5.0 SSD，其速度可达 10000 MB/s，2TB 售价 2499 元。

现在，官方发布了这款 SSD 的温度测试数据。数据显示，在小风扇主动散热器加持下，SSD 温度可以很好地控制在 42 摄氏度左右。

如上图所示，影驰 HOF EXTREME 50 PCIe 5.0 SSD 在日常使用时温度为 40 摄氏度，单个大容量文件写入时 42 摄氏度，跑分时也只有 43 摄氏度。这说明这款 SSD 自带的主动式散热器完全可以压制 PCIe 5.0 SSD 的热量。

据IT之家此前报道，HOF EXTREME 50 SSD 搭载 DRAM LPDDR4 / DDR4 缓存，采用了 232 层 NAND 闪存。使用了 Phison 旗下首款 PCIe 5.0 主控，其使用了新的 ECC 算法技术以及第五代 LDPC 纠错能力。

外观方面，HOF EXTREME 50 SSD 为散热马甲进行全新的升级，采用大面积的纯铜散热鳍片，特制的格栅式造型可以加大散热面积，还新增加了影驰智能小风扇。官方表示，HOF EXTREME 50 SSD 采用了液态金属银结合高光亮边设计，带来更具质感的视觉感官体验。

性能方面，2TB 版本连续读写速度可达 10000/9500 MB/s，随机读写速度为 1500,000/1250,000 IOPS。