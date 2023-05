IT之家 5 月 6 日消息,据界面新闻报道,在今天召开的鲲鹏昇腾开发者峰 2023 期间,华为面向算子开发场景,正式发布了昇腾 Ascend C 编程语言。

消息显示,昇腾 Ascend C 编程语言原生支持 C / C++ 编程规范,匹配用户开发习惯;结构化核函数编程,可通过高性能类库接口实现算子核心逻辑,自动流水并行调度实现算子最佳执行性能。此外,针对 GPU 的 Kernel 级源码迁移工具,该语言可将算子迁移时间从“周级”降到“天级”。

值得一提的是,根据IT之家此前报道,在此次鲲鹏昇腾开发者峰 2023 上,华为还发布了华为 Atlas 200I DK A2 昇腾 AI 开发者套件。这一套件面向 AI 算法验证和应用开发打造而成,可助力 AI 初学者、高校师生以及行业工程师完成视频图像分析、自然语言处理以及机器人等多个领域的需求。