宝德发布第一代 Powerstar（暴芯）x86 台式机处理器

IT之家 5 月 6 日消息，服务器和 PC 整机厂商宝德今日举行发布会，发布了第一代芯片 Powerstar（暴芯）。

官方表示，宝德 Powerstar（暴芯）芯片基于 x86 架构，拥有强劲的性能和成熟的生态体系，是宝德在自主创新道路上迈出的坚实一步，更是打造国产整机产业链的关键一环。

宝德集团董事长李瑞杰表示，宝德 Powerstar（暴芯）芯片第一代产品应时而发，年度销售目标 150 万片。

宝德副总裁、宝通总经理何丽介绍，第一代宝德 Powerstar（暴芯）芯片专为日常台式机用户打造，适用于政府、教育、能源、工业、金融、医疗、游戏和零售等多行业应用。

官方展示了基于宝德 Powerstar（暴芯）芯片的 PC 机 PT620P，并表示它具有极高性能，超越国产 CPU 整机数倍，支持 Windows 和国产操作系统等多系统自由切换。

目前，IT之家暂未在宝德官网找到该系列处理器的参数信息。

宝德官方简介：

宝德计算机系统股份有限公司成立于 2003 年，是以服务器和 PC 整机的研发、生产、销售及提供相关的综合解决方案为主营业务的国家级高新技术企业和国家专精特新“小巨人”企业，致力于成为中国领先的计算产品方案提供商，为政府、互联网、教育、金融、电力、交通、医疗、运营商、安平等行业客户持续提供先进的算力产品、解决方案和全栈服务。多年来，凭借不断创新的产品技术和独特的软硬件综合实力，宝德计算勇夺信创市场 NO.1，稳居 X86 服务器国内品牌 TOP5 和全球 TOP9、中国 AI 服务器 NO.3。