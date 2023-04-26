基于鲲鹏 920 处理器：华为合作伙伴宝德京产自主创新服务器正式下线

IT之家 4 月 26 日消息，今天上午，由北京市经济和信息化局和北京市昌平区人民政府指导，宝德计算机系统股份有限公司主办，北京市昌平区经济和信息化局、华为技术有限公司协办的京产自主创新服务器下线仪式在昌平区科技园区启幕。北京市经济和信息化局副局长朱西安、北京市昌平区副区长高建锋和宝德集团董事长李瑞杰、华为北京政企业务总经理宋保民出席了本次活动。

▲ 宝德首台京产自主创新服务器正式下线仪式

IT之家作为受邀媒体参加了本次下线仪式。

公开资料显示，深圳市宝德投资控股有限公司于 2005 年在深圳创办，是华为公司最优合作伙伴之一，目前是以 IT 与服务器、互联网与云计算、智慧酒业、硬科技、数字能源、元宇宙产业地产、人工智能产业学院、金融创投等八大领域为核心的高科技企业集团。

本次会议开始，北京市经济和信息化局副局长朱西安发表了开场致辞。他首先对宝德京产自主创新服务器下线仪式活动的举办表示祝贺，随后表示，数字经济已经成为新一轮国际竞争的重点领域，服务器作为数字经济发展的重要基础设施，正在随着新一代信息技术的发展加速经济社会数字化转型进程，宝德公司京产自主创新服务器下线是北京市数字化技术迭代与智能制造的阶段性成果，希望宝德公司继续加大自主创新投入和尽快达产，以强劲性能的产品以及专业优质的服务，赋能北京市千行百业的数字化转型。

▲ 北京市经济和信息化局副局长朱西安

同时，宝德集团董事长李瑞杰表示，发展数字经济已经成为不可阻挡的时代趋势，宝德将与华为等厂商将发展深入战略合作，进行服务器结构的创新与突破，不断缩短与国际先进技术的差距，积极参与构建完善的自主安全产业链，更好地满足党政、八大领域、十四大行业信息化发展需求。

▲ 宝德集团董事长李瑞杰

IT之家了解到，本次正式下线的宝德自主创新服务器 PR210K 是位于北京昌平的宝德公司北方总部自主创新服务器生产线投产下线的第一台自主创新服务器，其独特优势是超强算力、自主安全和稳定可靠。

PR210K 基于华为鲲鹏 920 处理器打造，支持八通道 DDR4 RDIMM ECC 内存、32 个 DDR4-2933 DIMM 插槽，最多 8 个 PCIe 可选搭配的插槽，提供强劲的扩展能力能够提供强劲的计算和扩展能力，多核高并发，为业务高效加速。

这台服务器还搭载国产操作系统和基础硬件，从底层上保障数据安全，能匹配海量数据需求。安全性方面，它采用国产自主安全 BIOS / BMC 设计，与国内主流芯片、操作系统、中间件、以及各种应用软件的兼容适配，并通过了信息产业等领域的多项测试，确保安全可控。

同时，PR210K 还支持同构部署、零性能损耗，可完美对接移动应用云化。此外它还在节能降耗、低碳环保、循环设计等领域具备一定的技术竞争力。

在活动仪式上，宝德首台京产自主创新服务器压轴出场。前述领导一起参与揭幕仪式，标志着宝德首台京产自主创新服务器正式下线。同时在活动过程中，IT之家也参观了宝德京产自主创新服务器生产线。宝德方面表示，该产线年产能预计 15 万台 PC 和 2 万台服务器、存储，力争实现“京牌京造”和“京产京销”，更好地服务昌平区和北京市数字经济和科技创新的发展。