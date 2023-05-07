比亚迪：新一代王朝和海洋系列部分车型将搭载 NVIDIA DRIVE Orin 平台

IT之家 5 月 7 日消息，比亚迪在互动平台回复投资者感兴趣的问题，表示将在新一代王朝和海洋系列的部分车型中搭载 NVIDIA DRIVE Orin 中央计算平台。

投资者：

贵公司在持续研发云辇系统中，是否加大智能化自动化的研发，因为在仰望等新车上看不到自动驾驶能力。

比亚迪：

您好投资人，感谢您对公司的关注和支持！2023 年 3 月 21 日，比亚迪宣布与全球领先的人工智能计算制造商 NVIDIA 深化合作，拓宽 NVIDIA DRIVE Orin™中央计算平台的应用范围。比亚迪将在新一代王朝和海洋系列的部分车型中搭载该平台，为广大消费者打造更加安全且智能的汽车。汽车可编程是未来行业的发展趋势，未来汽车将从基于大量嵌入式控制器，发展到以高性能的中央式计算平台为主。DRIVE Orin 的强大算力能实时处理各种冗余的传感器信息，并为汽车制造商提供充足的计算裕量，支持其开发和运行全新的软件驱动型服务。NVIDIA DRIVE Orin 是高性能车规级处理器，符合行业安全标准，单芯片性能高达 254 TOPS，以实现智能驾驶功能，保障车辆的安全性和可靠性。未来，比亚迪将持续为用户带来智能化新体验，创造更优质的移动出行方式。

IT之家从 NVIDIA 官方获取到，NVIDIA DRIVE Orin SoC 可以为自动驾驶功能、置信视图、数字集群以及 AI 驾驶舱提供动力支持。凭借 DRIVE Orin 产品系列，开发者只需在整个车队中构建、扩展和利用一次开发投资，便可从 L2+ 级系统一路升级至 L5 级全自动驾驶汽车系统。