比亚迪：2022 年慈善基金会累计捐赠公益慈善项目 2.4 亿元

IT之家 5 月 7 日消息，比亚迪在投资者互动平台表示， 2022 年比亚迪慈善基金会累计捐赠公益慈善项目 2.4 亿元。在赈灾救助方面，全年捐赠防疫资金及物资达 5910 万元，向四川泸定县捐赠紧急救援及灾后重建资金 500 万元；在教育支持方面，全年捐赠 1700 多万元，持续支持助学、奖学和改善教育设施等；在帮扶弱势群体方面，截至年底累计为 992 名脑瘫患儿提供康复训练、疾病救助，投放 100 台移动母婴室，支持北京大学深圳医院设立血液病研究中心、推动血液病诊疗研究。

IT之家附原文 ——

投资者：

作为全球新能源汽车领导者，除做好自身车辆安全的基础上，在交通安全方面有没有尽到自己应有的社会责任，比如在宣传，教育方面，有没有公益投入？

比亚迪：

您好投资人，感谢您对公司的关注和支持。比亚迪秉持“科技慈善”理念，积极参与慈善公益事业，切实履行企业责任、回报社会。2022 年，比亚迪慈善基金会累计捐赠公益慈善项目 2.4 亿元。其中，在赈灾救助方面，全年捐赠防疫资金及物资达 5910 万元，向四川泸定县捐赠紧急救援及灾后重建资金 500 万元；在教育支持方面，全年捐赠 1700 多万元，持续支持助学、奖学和改善教育设施等；在帮扶弱势群体方面，截至年底累计为 992 名脑瘫患儿提供康复训练、疾病救助，投放 100 台移动母婴室，支持北京大学深圳医院设立血液病研究中心、推动血液病诊疗研究。比亚迪积极扶贫济困、赈灾救助、支持教育、帮扶弱势群体，希望用科技点亮生活、照亮梦想。任何企业存在于社会之中，都是社会的企业，都是时代的产物。比亚迪所做的事业，已不再是基础的企业规模积累，而是出于一种更高的社会价值和企业责任，希望通过有效的、接地气的解决方案来帮助解决人类社会发展面临的问题，用技术创新满足人们对美好生活的向往，促进全球可持续发展和人类文明不断进步。比亚迪将持续努力、不懈奋斗！