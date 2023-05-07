TECHE 新品 3D180VR 相机开启预售：支持 3D 直播、自带 RJ45 千兆网口，13520 元

IT之家 5 月 7 日消息，TECHE 新品 3D180VR 相机开启预售，定金 338 元，预售价 13520 元，5 月 14 日 0 点 30 分正式开售。

3D180VR 拥有 2 枚 F1.8 大光圈光学镜头，采用类人眼瞳距设计，增强 3D 效果的同时还能减少 3D 眩晕，使用手机 App 可开启 3D 直播，一键推流到抖音等支持 3D 视频格式的短视频平台。

3D180VR 外观采用航空铝合金和 PC 复合材料，整机重 750g，自带 RJ45 千兆网口，可直连 5G CPE 设备；内置 512GB UFS 高速存储模块，可减少延迟和相机能耗，节省更多空间；机身设置双麦克，模拟左右耳立体收声，支持外接全景声 mic。

3D180VR 采用一英寸 CMOS 传感器，提供 8K30 帧 3DVR 直播，支持 AI 自动美颜、瘦脸、大眼、美白等及多种风格滤镜美化。AI 自动美颜通过系统内置的算法模型自动识别人脸数据，根据人脸的特征快速进行美化。

3D180VR 支持 SRT 低延迟直播协议，将整个直播流程（相机 + 直播平台 + 播放 + 网络传输）的延迟控制在 1 秒左右。

IT之家附产品参数：