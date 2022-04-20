郭明錤：四款苹果 iPhone 14 / Pro 前置相机升级自动对焦和ƒ/1.9 光圈，景深自拍 / 视频通话 / 直播效果更好

IT之家 4 月 20 日消息，据 MacRumors 报道，天风国际分析师郭明錤今天在推文中表示，预计今年晚些时候推出的所有四款 iPhone 14 系列机型都将配备升级后的前置摄像头，具有自动对焦功能和更大的 ƒ/1.9 光圈。

更大的光圈将允许更多光线通过镜头并到达 iPhone 14 机型的前置摄像头传感器。郭明錤表示，这些相机升级可能会改善人像模式照片和视频的景深效果，而自动对焦可以增强 FaceTime 和 Zoom 视频通话的对焦效果。相比之下，所有 iPhone 13 机型的前置摄像头都是定焦和 ƒ/2.2 光圈。

郭明錤此前曾声称，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 还将配备升级后的后置摄像头系统，搭载 4800 万像素广角镜头，可以录制 8K 视频。

“2H22 四款新 iPhone 14 机型的前置摄像头可能会升级到 AF（自动对焦）和 f / 1.9 左右的光圈（对比 iPhone 13 的 FF（定焦）和 f / 2.2）。 自动对焦支持和较低的 f 值可以为自拍 / 人像模式提供更好的浅景深效果。此外，AF 还可以增强 FaceTime / 视频通话 / 直播的对焦效果。”

预计苹果将像往常一样在 9 月左右推出 iPhone 14 系列新机，包括 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max。