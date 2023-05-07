国家邮政局：4 月重点地区快递 72 小时准时率预计 81.6%

IT之家 5 月 7 日消息，国家邮政局发布 4 月中国快递发展指数报告，4 月中国快递发展指数为 356.4，同比提升 47.7%。其中发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为 387、213.6 和 77.5，分别同比提升 35.1%、25% 和 18.1%，服务质量指数为 561.7，同比提升 72.8%。

IT之家从报告中获取到，4 月发展规模指数为 387，同比提升 35.1%，预计今年 4 月快递业务量同比增速将在 37% 左右，业务收入增速将在 31% 左右。

服务质量指数为 561.7，同比提升 72.8%。快递服务公众满意度预计为 81.9 分，同比提高 3.6 分。重点地区 72 小时准时率预计为 81.6%，同比提高 7.2 个百分点。

发展能力指数为 213.6，同比提升 25%。发展趋势指数为 77.5，同比提升 18.1%。

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