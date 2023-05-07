任天堂 5 月 12 日将举行直播，展示《塞尔达传说：王国之泪》特色玩法

IT之家 5 月 7 日消息，虽然《塞尔达传说：王国之泪》已经出现偷跑，但玩家们的期待和热情却依然不减，而任天堂自然也不会无视这股热潮，所以官方准备在《塞尔达传说：王国之泪》上线前举行一场树屋直播特别活动。

任天堂宣布，将于北京时间 5 月 12 日上午 9 点 45 分开始直播，时常约 2 小时 15 分钟。据介绍，此次直播将分为四个不同的片段，展示《塞尔达传说：王国之泪》的特色玩法。

任天堂 Switch 平台游戏大作《塞尔达传说：王国之泪》将于 5 月 12 日正式发售，在不算偷跑的前提下，预购数字版的玩家能最先玩到本作。以下是几个常用区服的预计解锁时间（均已换算成北京时间）：

・澳大利亚：5 月 11 日晚 22 点（全球最早）

・香港：5 月 11 日晚上 23 点

・日本：5 月 11 日晚上 23 点

・欧洲：5 月 12 日早晨 7 点

・美国：5 月 12 日中午 12 点

・墨西哥：5 月 12 日下午 13 点

以上预计时间仅供参考。需要注意的是，判定解锁时间的区服与购买游戏的账号区服一致，与游玩游戏的账号区服无关。举个例子：若是用港服账号购买的游戏，用任何区服的账号游玩，均为 5 月 11 日晚 23 点解锁。

目前，《塞尔达传说：王国之泪》已开启预载，预购的玩家可在 Switch 游戏机上提前下载好游戏，等待发售后第一时间体验。

此外，这款游戏的实体卡带目前已在电商平台开启预售，港区为 499 港币（IT之家备注：当前约 440 元人民币），美区为 69.99 美元，感兴趣的小伙伴也可以选择从官方渠道下单购买。