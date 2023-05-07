华为 Mate 60 标准版工程机出样，依然搭载高通骁龙 8+ 4G 芯片

IT之家 5 月 7 日消息，虽然之前经常看到一些营销号鼓吹华为将使用全新自研的国产 5G 芯片，但看起来它却没有大家想象中那么快出现，至少是不会应用到今年的 Mate 60 正代机型中的。

数码博主 @旺仔百事通 已经拿到了华为 Mate 60 的工程机，而这批出样的工程机依然搭载了 Mate 50、Mate X3 和华为P60系列中的高通 SM8425（骁龙 8+ 的 4G 版本）芯片。

当然，考虑到下半年量产的时间，不排除 Mate 60 量产机型换用骁龙 8 Gen2 甚至 8+ Gen2 的可能，不过IT之家至少目前是没收到华为采购骁龙 8 Gen2 的消息。

今年 3 月，华为推出了 P60 系列、新款折叠屏手机 Mate X3 旗舰手机以及支持北斗卫星通信的智能手表 WATCH Ultimate 非凡大师系列。

在发布会后，华为何刚在接受采访时表示，华为P60系列在春季发布就意味着华为产品节奏回归正常。他说，去年我们发布了 Mate 50 系列，现在又发布了 P60 系列，我们突破了各种困难。

参考目前 Mate 50 系列搭载的芯片，骁龙 8+ 4G 版砍掉了 5G 基带，其核心规格与 5G 版本完全一致，仍然是台积电 4nm 工艺制程打造。

这颗芯片采用三丛集八核设计，CPU 由 1×Cortex-X2 3.2GHz+3×Cortex-A710 2.75GHz+4×Cortex-A510 2.0GHz 组成，GPU 为 Adreno 730，性能依然强悍。