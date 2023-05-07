《堡垒之夜》入选 2023 首届奥林匹克电竞项目，最终决赛 6 月 22 日至 25 日在新加坡举行

IT之家 5 月 7 日消息，2023 年奥林匹克电子竞技系列赛是国际奥委会与国际联合会 (IF) 和游戏发行商合作举行的全球虚拟和模拟体育比赛，最终决赛将于 2023 年 6 月 22 日至 25 日在新加坡举行，门票现已开售，届时将在官方网站上直播。

国际奥委会 (IOC) 与新加坡国家奥林匹克理事会 (SNOC) 于周五（5 月 5 日）发布了赛事详情和票务信息。普通门票起价为每天 10 新元（IT之家注：约合 52.11 元人民币），三日通票起价为 20 新元（约合 104.22 元）。

国际奥委会还宣布将《堡垒之夜（Fortnite）》添加到电子竞技项目阵容中，但并非大家熟悉的大逃杀模式。

据介绍，奥运会电竞项目采用的是特殊的邀请赛，12 名来自 Fortnite Champion Series 的选手将会在专用地图“国际射击运动联合会岛”中“测试他们瞄准目标的准确性，就像运动射击运动员在比赛中一样”。

今年 3 月，国际奥委会宣布将涉足电子竞技。但它并没有在直接在奥运会中增加电子游戏项目，而是在今年举办名为“2023 年奥林匹克电子竞技系列赛”的全球虚拟和模拟体育比赛。

这项赛事在最初公布入选项目名单公布时备受质疑，因为国际奥委会没有选择像《英雄联盟》或《反恐精英》这样的传统电子竞技项目，而是选择了传统体育类游戏。奥林匹克电竞周将通过为期四天的活动展示种类丰富的互联网体育竞赛、运动模拟。

此次活动将包括最新技术展示、研讨会、教学课以及表演赛，除了《堡垒之夜》的运动射击比赛外。它还有射箭 (Tic Tac Bow)、棒球 (实况力量棒球 WBSC eBaseball: Power Pros)、国际象棋 (Chess.com)、自行车 (Zwift)、舞蹈运动 (舞力全开 Just Dance)、赛车运动 (Gran Turismo 7) )、帆船 (Virtual Regatta)、跆拳道 (Virtual Taekwondo) 和网球 (Tennis Clash) ，敬请期待。

奥林匹克电竞系列赛是基于此前奥林匹克虚拟系列赛取得的成功，在和国际单项运动联合会通力合作下推出的面向全球的虚拟运动模拟赛事。奥林匹克电子竞技系列赛的首场决赛直播将是这次奥林匹克电竞周的重头戏。