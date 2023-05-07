紫光展锐 T750 5G 平台发布：采用 6nm EUV 工艺制程，支持 5G 多模全网通

IT之家 5 月 7 日消息，紫光展锐官方微博近日更新文章，宣布正式推出新 5G 平台 —— 紫光展锐 T750。

T750 采用 6nm EUV 工艺制程。其为八核 CPU 架构，搭载了两颗主频为 2.0GHz 的 Arm Cortex-A76 性能核，并采用了 Mali G57 双核 GPU 架构，搭配 UFS 3.1 和 LPDDR4X，可带来更快的读写速度。

通信方面，这款 5G 平台支持 5G 双载波聚合技术，SA 和 NSA 双模，双卡双 5G；影像方面，支持 6400 万像素高清拍照，以及 2K 视频录制和 EIS 视频防抖。

显示方面，T750 支持 FHD + 屏幕分辨率、90Hz 高刷新率以及 HDR10 + 高清显示，视频显示支持 DCI 对比度增强，并可在蓝光、阳光、夜光环境下为屏幕提供护眼显示。

T750 采用紫光展锐第二代 5G 移动平台的诸多先进技术，支持 2G 到 5G 多模全网通，SA 和 NSA 组网模式，支持 130MHz 带宽的双载波聚合技术，它让智能终端可同时连接两个 5G 频段，提供更广的 5G 网络覆盖范围以及更高速的 5G 传输速率。

IT之家附紫光展锐 T750 详细参数：