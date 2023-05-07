研究称女性比男性更适合太空旅行：体重轻、耗氧少、心脏更强

IT之家 5 月 7 日消息，火星是人类太空探索的下一个目标，但是谁将成为火星上的第一位人类？最新的研究显示，女性可能比男性更适合这项艰巨的任务。

早在 1950 年代，美国国家航空航天局（NASA）就进行了一项研究，得出了一个令人惊讶的结论：女性比男性更适合太空旅行。女性往往身材更小、体重更轻，而且她们的生殖系统相对更不易受到宇宙辐射的影响。然而，尽管有了这样的认识，NASA 在 1960 年代却决定只选拔男性宇航员。

今年 4 月，欧洲航天局（ESA）在科隆的宇航员中心进行了一项新的研究，并发表在《自然科学报告》杂志上。这项研究进一步证实了 1959 年由唐纳德・弗利克金格将军和 W・兰多夫・洛夫莱斯博士撰写的原始 NASA 报告的正确性，并建议 NASA 考虑为长期任务选拔全女性宇航员。

到目前为止，只有 76 名女性进入过太空，不到所有宇航员总数的 10%。但这种情况即将改变。NASA 的阿尔忒弥斯计划中，一半的宇航员是女性，新的研究指出：“女性宇航员将在未来的太空探索任务中发挥重要作用”。

研究指出，女性相比男性有许多优势：她们的体重更轻，可以减少进入轨道所需的燃料；她们的氧气消耗量更低；她们患心脏病的风险更小；而且根据原始 NASA 测试的结果，她们对狭小空间和长期隔离有更好的耐受力。

从地球到火星的距离约为 1.4 亿英里（IT之家注：约合 2.25 亿公里），单程飞行时间可能长达七个月，每一千克的有效载荷都至关重要。因此，能力相同但吃得少、耗氧少、体重轻的女性宇航员可能是最佳选择。

太空中第一个女性是 1963 年的瓦伦蒂娜・捷列什科娃，最近一位是 2022 年参加 SpaceX 猎鹰号任务的俄罗斯宇航员安娜・基金娜。NASA 已经宣布，在预计于 2025 年登月的阿尔忒弥斯-3 号任务中，将有一名女性参与。欧空局的研究人员称，下一步应该是向火星派遣全女性宇航员的任务。