ChatGPT 引爆热潮，非洲会议探讨 AI 对穷国的挑战和机遇

5 月 7 日消息，在人工智能的前景与危险日益受到关注之际，来自世界各地的 2000 多名研究人员和工程师本周聚集在卢旺达，就人工智能未来的不同愿景展开了激烈辩论。

一种愿景是构建像 ChatGPT 这样的更强大的系统，旨在超越人类智能，以提高工人生产率和促进经济增长。另一种愿景则是创建针对性更强的小型 AI 解决方案，以应对气候变化、改善医疗保健和保护生物多样性等全球性挑战。

这是今年首次在非洲召开的重要人工智能研究会议，大会亮点之一是更多的思想交锋。主办方希望来自美国、中国和富裕公司的研究人员们能够更加认识到非洲所面临的各种社会问题，同时让非洲的研究人员们也可以参与到讨论中，发表他们独特的见解。

被誉为“人工智能教父”之一的约书亚・本吉奥（Yoshua Bengio）是会议组织者董事会成员之一，他主张将人工智能技术推向非洲：“很明显，为了让每个人都能享受到人工智能带来的潜在好处，我们需要每个人都参与其中。”

在此次会议召开前几个月，聊天机器人 ChatGPT 开始火爆，这增加了对人工智能发展轨迹及其短期和长期影响讨论的紧迫性。ChatGPT 的发布在全球掀起了生成式人工智能（AIGC）狂热，促使谷歌、百度等大型科技公司争相推出自己的同类产品，这些软件能够产生文本和图像，引发了人们对工作岗位被取代和错误信息肆意扩散的担忧。

此次在卢旺达首都基加利召开的人工智能研究会议上，虽然 ChatGPT 的开发者 OpenAI 没有现身，但它仍成为人们关注的焦点。是接受还是抵制它的发展方向？全球人工智能社区的观点产生了两极分化。

最近，另一位“人工智能教父”杰弗里・辛顿（Geoffrey Hinton）宣布离开谷歌，以便更自由地谈论人工智能发展的风险。辛顿在接受媒体采访时表示，他担心这项技术对人类的长期生存构成威胁。

在大会上，来自非洲和其他发展中国家的许多研究人员表示，他们反而更担心人工智能对他们的社会构成直接挑战。他们担心，当前 AIGC 模型的趋势可能会加剧美国和中国在人工智能发展中的主导地位，这会带来两个问题：要么非洲被甩在后面，要么不得不应对它带来的问题。这样的后果包括在非洲选举中面临更多的虚假信息，以及他们的母语在数字技术中逐渐消失。

还有许多研究人员担心，有益的人工智能解决方案的开发会滞后，而这些解决方案本可以帮助改善世界各地人们的基本生活质量。

微软肯尼亚内罗毕办事处的埃塞俄比亚研究员吉尔马・阿贝贝・塔德塞（Girmaw Abebe Tadesse）强调了关键数据问题，像填错医疗表格这类问题妨碍了人工智能在发展中国家的进步，还没有帮助改善孕产妇保健和降低儿童死亡率。

塔德塞还分享了一些成功的案例，比如用高质量数据和统计分析相结合，发现尼日利亚南部地区的儿童死亡率低于该国平均水平，这使得研究人员能够更有针对性地进行调查，找出原因，并为其他地方设计解决方案。

其他与会者还介绍了一些应用，比如用卫星图像了解进入公园和卫生设施方面的种族差异，使用传感器和数学模型改善电网维护，以及使用计算机视觉检测农业疾病。

本吉奥表示，他希望今年的会议能让研究人员更关注社会公益应用的人工智能，而不是单纯追求利润。他说：“我们讨论了很多人工智能风险的问题，但是我们还没有足够讨论如何更好地利用人工智能。”

会议组织者表示，自认为来自非洲的与会者有 261 人，而 2019 年只有 16 人。多年来，规模最大、最负盛名的年度人工智能研究会议通常在美国或加拿大举办，因为那里靠近硅谷。由于签证问题，非洲研究人员常常因为难以获得签证而无法参加会议。这就导致在开发最强大、最具变革性的技术之一时缺乏非洲人的视角。

知名研究人员，包括人工智能伦理学家蒂姆尼特・格布鲁（Timnit Gebru）在内，指出研究往往集中在硅谷的少数主导参与者身上，缺乏非西方或来自边缘群体的研究人员。

格布鲁在埃塞俄比亚长大，后来以难民身份来到美国。2017 年，她创立了非盈利组织 Black in AI，旨在为人工智能社区带来更多的多样性。

格布鲁上周五主持了一场小组讨论，讨论大型语言模型在处理非洲语言方面的局限性。这些模型是构建 ChatGPT 的底层技术，但由于缺乏当前人工智能技术所需的数据，非洲语言越来越多地被排除在数字世界之外。格布鲁表示，她与人合写了一篇论文，批评这种模式对资源需求的爆炸性增长和对环境的影响，而这些模式也支撑着谷歌的搜索引擎。此前，格布鲁曾被谷歌解雇，引起公众关注。在谷歌内部，谷歌将她的离职定性为辞职。

在另一场小组讨论中，南非比勒陀利亚大学数据科学教授、会议项目主席武科西・马里维特（Vukosi Marivate）表示，非洲研究人员正在与失去母语的威胁作斗争。他在活动结束后表示，在英语占据主导地位、非洲语言不复存在之前，“我们正在与时间赛跑”。

尽管基加利距离硅谷数千公里，但人们依然无法逃脱大型语言模型和 ChatGPT 等 AIGC 工具的诱惑。研究人员挤满了参加相关会议的报告厅，他们坐在地板上，靠在墙上，还有人从机场直接冲过来，坐在行李箱上。

许多研究人员表示，他们对 OpenAI 的研究成果感到惊讶，促使他们也在积极扩大自己的模型。一名与会博士生表示，他计划将学习重点转向 AIGC，加入最令人兴奋的研究方向。“这将是最后一次没有被大型语言模型研究主导的会议，”他说。