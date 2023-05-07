男子用 ChatGPT 编假新闻牟利，被警方采取刑事强制措施

IT之家 5 月 7 日消息，IT之家从甘肃公安官方公众号获悉，近日，甘肃省平凉市公安局网安大队成功侦破了一起利用 AI 人工智能技术制造虚假新闻的案件，抓获犯罪嫌疑人洪某弟。这也是自 1 月 10 日《互联网信息服务深度合成管理规定》颁布实施后，该省侦办的首例案件。

今年 4 月 25 日，平凉市公安局崆峒分局网安大队发现有人在网上发布了一篇标题为“今晨甘肃一火车撞上修路工人致 9 人死亡”的文章，经核实，该文章为虚假不实信息。经查，共有 21 个百度账号在同一时间段发布了该文章，涉及平凉市崆峒区及兰州、陇南、定西、庆阳等地，文章点击量已达 1.5 万余次。这些百度账号均属于广东深圳某自媒体公司，公司法人代表洪某弟有重大作案嫌疑。

5 月 5 日，专案民警在广东东莞将洪某弟抓获，并对其使用的电脑及百家号进行取证。经审讯，洪某弟交代，他通过微信好友了解到网络赚取流量变现的方法，并购买了大量的“百家号”。他还使用了“易撰”网页版和 ChatGPT 人工智能软件，搜索并修改编辑近几年的社会热点新闻，然后通过“海豹科技”软件上传至其购买的百家号上非法获利。

洪某弟利用现代科技手段编造虚假信息，并散布在互联网上，被大量传播浏览，其行为已涉嫌寻衅滋事罪。目前，崆峒公安分局对洪某弟采取了刑事强制措施，案件正在进一步侦办之中。