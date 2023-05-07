TCL Q10H 旗舰 Mini LED 电视新品发布会定档 5 月 9 日

IT之家 5 月 7 日消息，TCL 电视官方微博近日发文宣布，将于 5 月 9 日举办新品发布会，并将带来 TCL Q10H 旗舰 Mini LED 电视。

仅从 TCL 电视官方宣传语来看，TCL Q10H 旗舰 Mini LED 电视峰值亮度可达 3000nits。此外，这款电视新品还将配备 TCL 华星高端 A++ 蝶翼星曜屏。除此之外，暂未有更多新品相关信息曝光。

作为对比，IT之家在此列出 TCL 最新推出的电视新品 ——TCL Q10H 旗舰 Mini LED 电视相关配置信息。该系列电视画质上最高拥有 2304 个 Mini LED 背光分区和 XDR 3000nits 的峰值亮度，还拥有 3000 万：1 的超高对比度。

官方表示，XDR 3000nits 亮度让屏幕的亮度和对比度提升至令人惊叹的地步，画面亮部耀眼夺目又不会糊成一团，暗部细节层次呈现丰富，自然界中姿态万千的真实场景都能得到精准还原。TCL 还在 Q10H 上应用了 TCL 华星高端 A++ 蝶翼星曜屏，能够带来 5 倍的对比度提升，使得画面色彩显示更加自然、通透。

TCL Q10H 旗舰 Mini LED 电视支持全通道 4K 144Hz，搭载领曜 M2 芯片，配备 4GB 内存和 64GB 闪存。