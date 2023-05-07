乘联会崔东树：县乡市场电动车充电问题解决核心靠慢充体系建设

IT之家 5 月 7 日消息，乘联会秘书长崔东树今日在其个人微信公众号发文称，县乡市场的电动车充电问题，不能主要靠快充体系的支撑，实际上核心还是慢充体系的建设。所以家庭的储能、家庭充电桩的建设是极其重要的，尤其是家庭充电桩的建设，与家庭的光伏太阳能发电结合，实现农村有效的电力体系和能源体系的自主化发展。

崔东树表示，新能源汽车下乡，首先是农村电力体系等基础设施得跟上，有电网的支持；其次，针对农民家庭充电，应该建立相应的公共充电设施，同时鼓励家庭光储充一体化的发展。要让农民获得光储充的利益，现在利益还不够明显。一般农民宅院和屋顶的面积比较大，这些面积用于光伏发电是良好的空间，然后给电动车充电，这块应该有很大的空间。

值得一提的是，IT之家查询相关资料得知，近日国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见，表示将部署加快建设充电基础设施，更好地支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

此外，消息显示，新能源汽车下乡已经成为提振汽车市场表现、推动汽车行业发展的重要措施。国家发改委日前也提出，汽车消费是支撑消费的“大头”，将加快推进充电桩和城市停车设施建设，大力推动新能源汽车下乡，鼓励汽车企业开发更适宜县乡村地区使用的车型。