最新研究调查电动汽车电池寿命：它们可能比汽车本身更耐用

IT之家 5 月 4 日消息，电动汽车的电池是影响其性能和价格的重要因素，如果电池老化严重导致需要更换，那么维修费用可能会是一笔天价。这对于想要买二手电动车的消费者来说，是一个不小的风险。那么，电动汽车的电池到底能用多久呢？

美国西雅图的一家电池分析公司 Recurrent Motors Inc.最近发布了一项大规模的实际研究，收集了美国各地 1.5 万辆不同品牌和型号的电动汽车的电池数据。这些数据包括充电情况、电池剩余量和预估续航里程等。该公司通过连接汽车的通信系统，每天对每辆车进行多次电池检测。

该研究发现，大多数行驶超过 16 万公里的电动汽车，其剩余续航里程仍然达到了原始续航里程的 90% 以上。也就是说，电池衰减并不明显。当然，不同的汽车之间也存在差异，而且 Recurrent 公司的数据也在不断更新。

该研究的作者、Recurrent 公司的研究员兼市场经理 Liz Najman 在接受采访时表示，她对电池的可靠性和耐用性感到惊讶。“我很惊讶电池保持得这么好，而且很少有人需要更换电池。”她说。

该研究还追踪了两个方面：一是电池更换率，即汽车电池完全失效并需要更换的比例；二是续航里程随着电池老化而下降的情况。在前者方面，在研究中的 1.5 万辆车中，只有 1.5% 或约 225 辆车在没有官方召回的情况下更换了电池。在后者方面，不同的品牌和型号之间，甚至同一型号之间，也有很大的差异。例如，Recurrent 发现，特斯拉的 Model S 100 千瓦时电池版，在行驶了 16 万公里后，平均损失了约 120 公里的续航里程。而 Model S 70 和 85 千瓦时电池版，在行驶了同样的距离后，几乎没有损失任何续航里程。早期的宝马 i3，无论是 2014 年还是 2017 年的型号，在行驶了 16 万公里后，平均剩余电池容量仍然在原始容量的 80% 左右。而在 2021 年底上市的现代 Ioniq 5 在行驶了 3.2 万公里后，损失了约 25 公里的续航里程，但之后到 13 万公里时，几乎没有进一步衰减。

“对于从 2018 年或 2019 年开始生产的电动汽车来说，我认为在它们出现明显的电池衰减之前，可能需要 15 到 20 年。”Najman 说，“我想我不是唯一一个认为现代电动汽车的电池应该比汽车本身更耐用的人。”

IT之家注意到，Recurrent 公司的最新研究与之前的一些研究大致一致，包括加拿大交通技术公司 Geotab 在 2020 年发布的一份报告，该报告发现，电动汽车电池衰减相当温和，平均每年损失 2.3% 的容量。