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《愤怒的小鸟》不甘沉寂，推出主题咖啡馆吸引游戏爱好者

2023/7/6 21:51:58 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 6 日消息，《愤怒的小鸟》是一款风靡全球的手机游戏，自 2009 年推出以来，已经有超过 50 亿次的下载量，还曾拍摄过电影。如今，这款游戏的开发商 Rovio 不仅被日本游戏巨头世嘉以 7.76 亿美元（IT之家备注：当前约 56.26 亿元人民币）收购，还将在美国纽约开设第一家《愤怒的小鸟》主题咖啡馆。

这家名为“iSwii by Angry birds”的咖啡馆位于皇后区法拉盛的唐人街新商场的美食广场内，将于本周五（7 月 8 日）正式开业。据 Rovio 介绍，这里不仅有各种美味的蛋糕、糕点和其他甜品，还有最新的《愤怒的小鸟》游戏和互动技术。咖啡馆的装饰也充满了《愤怒的小鸟》的元素，比如入口处装饰有“值得晒 ins”的纽约主题雕像，天花板上有一幅壁画，柜台和地板上有像糖果屑一样的花纹。顾客还可以坐在像鸟巢一样的柳条椅或吊椅上，欣赏墙上的鸟类天堂图案，或者看小鸟宝宝们在货架上的热带植物中闲逛。

此外，这家咖啡馆还提供私人派对服务，在“巢穴”或“房间”里，顾客可以玩《愤怒的小鸟》的虚拟现实游戏，还有定制的《愤怒的小鸟》主题礼品袋。

不知道这款曾经风靡一时的游戏能否借助这家主题咖啡馆重新吸引人们的眼球，但世嘉对 Rovio 的收购表明了这个品牌仍然有价值，而且对于那些怀旧的游戏爱好者来说，这里也许是一个不错的去处。

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关键词：愤怒的小鸟

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