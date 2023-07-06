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消息称谷歌首款 Pixel 完全定制芯片将推迟至 2025 年发布

2023/7/6 21:55:38 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程（实习）
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IT之家 7 月 6 日消息，据两位知情人士向 The Information 透露，谷歌已将其首款完全定制芯片的发布推迟到 2025 年，这款芯片原计划将搭载于明年发布的 Pixel 系列智能手机。

▲ 图源 Pexels

谷歌最新的 Pixel 7 系列智能手机搭载了自研的 Tensor G2 芯片，这是一款谷歌和三星合作的半定制芯片。

消息人士表示，谷歌原本计划于明年发布这款内部代号为 Redondo 的芯片，以取代目前与三星合作设计的芯片。不过，由于“事情没有按计划进行”，谷歌已决定继续与三星合作一年，并等到 2025 年再推出新的完全定制芯片，新芯片的内部代号为 Laguna。

此外，消息人士还透露，谷歌也计划把 Tensor 芯片的生产从三星转交给台积电，而 Laguna 芯片将基于台积电的 3nm 制造工艺，这是目前世界上最先进的芯片制造工艺。

IT之家此前报道，谷歌第三代自研处理器 Tensor G3 的一些设计参数上月初被曝出，据悉该芯片将采用独特的 9 核 CPU 架构，GPU 也将新增光线追踪功能。

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关键词：谷歌PixelTensor定制芯片

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