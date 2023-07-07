推特指责 Meta 挖角员工创建 Threads

IT之家 7 月 7 日消息，Meta 推出 Threads 不到 24 小时，注册用户数量已经超过 3000 万，让推特感受到巨大的威胁。

根据国外科技媒体 Semafor 报道，推特律师亚历克斯・斯皮罗 （Alex Spiro） 昨天向 Meta 首席执行官马克・扎克伯格 （Mark Zuckerberg） 发送了一封信 [PDF]，指控 Meta “系统性、故意地、非法盗用 Twitter 的商业秘密和其他知识产权”。

推特指控 Meta 公司非法挖走了包括工程师、产品经理和设计师在内的诸多高级员工。

推特称，Meta 的行为违反了双方之间的协议，损害了推特的商业利益和创新能力。Twitter 还表示，将采取法律行动，保护其知识产权和人才资源。

推特在信件中主要强调了两点，IT之家汇总如下：

认为 Meta 雇佣员工窃取机密

推特表示 Meta 雇佣了“数十名”前推特员工，这些员工曾经有权访问推特的商业秘密和其他高度机密信息。

推特认为这些员工不当保留推特文档和电子设备，Meta 利用这一点让这些员工加快开发“山寨”Threads 应用程序。

推特计划执行其知识产权，要求 Meta 公司立即采取措施停止使用任何 Twitter 商业机密，保留寻求“民事补救和禁令救济”的权利，以阻止 Meta 使用其知识产权。

要求禁止爬取推特粉丝和关注数据

推特指责 Meta 挖走推特员工开发 Threads 之外，还指责 Meta 爬取推特的粉丝和粉丝数据。

推特要求 Meta“保留可能与未来纠纷相关的任何文件”，这表明推特可能计划在未来提起诉讼。

马斯克官方评论道：“竞争可以，作弊不行”。

在 Twitter 提出指控后，Meta 的通讯总监安迪・斯通 （Andy Stone） 表示，Threads 工程团队中没有推特前员工存在，他回应称：“这根本不是问题”。

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