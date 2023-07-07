东风风神与快舟火箭合作，皓瀚车型 7 月 9 日发布

IT之家 7 月 7 日消息，东风风神与快舟火箭已正式官宣开启战略合作，电混 SUV 风神皓瀚将于 7 月 9 日 20：00 发布。

IT之家此前报道，风神皓瀚已于 6 月 25 日开启盲订，前脸采用 2 套风格：传统 V 型格栅、点阵式无边界格栅，尾部配有贯穿式 LED 尾灯、双边共四出排气，长宽高为 4595/1885/1632mm，轴距为 2755mm，定位紧凑级 SUV。

风神皓瀚提供燃油版本、油电混动和插电混动三种动力版本。燃油版本将搭载 1.5T 发动机，最大功率为 150kW；马赫混动系统搭载 1.5T 发动机和 4 挡 DHT 变速箱，其中发动机最大功率 138kW，最大扭矩 298N・m，驱动电机最大功率 50kW，最大扭矩 150N・m。

该车基于东风集团 DSMA 2.0 平台打造，首搭东风自主研发的电子外后视镜 ——“车慧眼”，采用外置摄像机与内置显示器将车外的实时图像处理分析后，通过车内专用高清屏幕显示，供驾驶员感知判断车辆周围环境，延迟时间为 120 毫秒，屏显画面为 60 帧。

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