东风风神皓极今日上市：搭载东风马赫双擎混动系统，13.99 万元起

IT之家 9 月 26 日消息，今日，首款搭载东风马赫双擎混动系统的 SUV 东风风神皓极正式上市，混动车型提供两个版本，敢创版 14.69 万元，敢梦版 13.99 万元。

此次，东风风神皓极在原有车型基础上全新推出混动满配车型 —— 敢创版，将价格区间进一步扩大至 12.69 万元 - 14.69 万元，并新增选装车身颜色“雪夜银蓝”大双色。

东风汽车表示，皓极所搭载的东风马赫动力是东风集团 100% 自主掌控的动力系统。作为首款搭载东风马赫双擎混动系统的全新 SUV，在东风马赫双擎混动系统加持下，皓极拥有 180kW 的综合功率，540N・m 综合扭矩，起步加速响应时间为 0.15s。

东风汽车数据显示，该车型百公里油耗低至 4.8L（NEDC），且综合续航里程超过 1000km。IT之家了解到，皓极拥有 1910mm 车宽与 2825mm 轴距，搭载新一代 WindLink OS 智能座舱，支持 AR 增强仪表导航与 AR 迎宾感应智能尾门。

驾驶辅助方面，官方称皓极搭载准 L3 级智能驾驶辅助系统，拥有 24 颗探头、360° 智能感知系统，支持 27 项智能驾驶辅助功能以及 FAPA 遥控自动泊车。