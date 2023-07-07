西山居 3D 第三人称射击游戏《尘白禁区》7 月 20 日公测

IT之家 7 月 7 日消息，轻科幻 3D 第三人称射击游戏《尘白禁区》将于 7 月 20 日全平台公测，目前已在官网开启预约，可享自选 5 星角色、送 60 + 抽、送时装、送 5 星武器等福利。

IT之家从官方信息获取到，《尘白禁区》由西山居狸花猫工作室开发发行，此前游戏名为《Project Snow》。

游戏简介：

泰坦首次降临后，四道巨大高墙拔地而起，将遭受破坏与污染的城区层层封闭。零区就此诞生，成为世上首个禁止涉足的隔离区。

这是一片被污染的禁区，出没着未知的巨大人形生物。神秘晶体“泰坦物质”破土而出，虽能被开采与利用，却也如附骨之疽般寄生蚕食着人类故土。当时机成熟，这些晶体将转为粉末形态，无视人类留下的一切痕迹，潜入零区的每一个角落。

白尘飞扬，仿佛一场永不停息的降雪，掩埋了太多秘密......

而你，将与队员们深入禁区，踏雪寻踪，一步步接近真相......

细心的分析员也许会进一步发现，首次降临事件发生于 2057 年，我们的故事发生在 3 年后的 2060 年。这段时间跨度正对应着北欧神话中，诸神黄昏前最后三个风雪交加的冬天，也就是漫长寒冷的“芬布尔之冬”。

“禁区”除了物理意义上的封锁隔绝，也暗示着灾难的发生源于人类触碰了某些无法言说的禁忌或技术。但也正是这种挑战不可能的精神，引领着人类文明走向全新的境界。

我们以“雪”为代号与各位分析员相识，若你愿意深入探索，就能发现“雪”的表象之下，是更为神秘的特殊物质。正如我们期待大家通过对《尘白禁区》的关注与了解，能够慢慢发掘到制作团队在游戏中埋下的诚意。曾经的雪宝将换上新名字，继续与分析员相伴踏上冒险征程。