华为 nova8/8Pro 手机获推 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新：优化小窗、纯净模式等功能

IT之家 7 月 7 日消息，近日华为向华为 nova8/8Pro 两款手机推送了 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新，具体版本号为 C00E300R9P8，主要针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新优化，详情如下：

万能卡片

组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示

智慧多窗

新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式

优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务

日历

新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表

支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面

纯净模式

优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每一步跳转可知可控

系统

文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式

通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换

优化华为打印界面，打印入口简化统一，文档一步打印更简便

优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动，动效可打断

HarmonyOS 3.0.0.300 系统版本已向华为多款机型推送，IT之家曾报道过华为 Mate X2 手机典藏版、华为 Mate 40 Pro 5G、华为 P50 系列机型的系统更新内容，其中均针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新。

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