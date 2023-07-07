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华为 nova8/8Pro 手机获推 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新：优化小窗、纯净模式等功能

2023/7/7 8:21:05 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
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IT之家 7 月 7 日消息，近日华为向华为 nova8/8Pro 两款手机推送了 HarmonyOS 3.0.0.300 系统更新，具体版本号为 C00E300R9P8，主要针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新优化，详情如下：

万能卡片

  • 组合卡片可随着卡片增减自动扩展或收缩，堆叠卡片可随着场景变化自动轮换展示

智慧多窗

  • 新增分屏状态可保存功能，将分屏状态保存到桌面，点击分屏组合图标后可一键打开双应用分屏模式

  • 优化智慧多窗使用体验，返回桌面时，悬浮窗将自动缩为小窗继续任务

日历

  • 新增课程表订阅服务，可通过拍照或相册导入课程表

  • 支持自定义编辑课程及课程提醒，课程表服务卡片可添加至桌面

纯净模式

  • 优化纯净模式，提升安全保障，提供应用跳转二次确认弹窗，降低误操作风险，让每一步跳转可知可控

系统

  • 文档支持一步预览，无需弹框选择打开方式

  • 通话音频可通过多设备播控中心在扬声器、听筒、不同蓝牙设备间一步切换

  • 优化华为打印界面，打印入口简化统一，文档一步打印更简便

  • 优化系统性能，滑动操作、页面切换、应用启动，动效可打断

HarmonyOS 3.0.0.300 系统版本已向华为多款机型推送，IT之家曾报道过华为 Mate X2 手机典藏版华为 Mate 40 Pro 5G华为 P50 系列机型的系统更新内容，其中均针对万能卡片、智慧多窗等功能进行了更新。

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关键词：华为 nova8

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