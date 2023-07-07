OpenAI 向所有付费 API 用户开放 GPT-4

IT之家 7 月 7 日消息，OpenAI 于今年 3 月推出 GPT-4，不过只邀请部分提交申请的开发者参与测试；在今天发布的新闻稿中，OpenAI 宣布向所有付费 API 访问的开发者开放 GPT-4。

GPT-4 是继 GPT-3 之后的又一项重大突破，拥有超过 1000 亿个参数，其数量是 GPT-3 的 10 倍。GPT-4 可以根据给定的文本或语音输入，生成各种类型和风格的自然语言输出，如文章、对话、摘要、诗歌、歌词等。

OpenAI 还表示自今天开始将推出包括 GPT-3.5 Turbo、Whisper 及其 DALL・E 图像生成在内的更多 API。

该博文表示 OpenAI 正在致力于“实现 GPT-4 和 GPT-3.5 Turbo 的微调”，并计划在 2023 年晚些时候为开发人员提供这些服务。

IT之家援引 OpenAI 博文观点，GPT-4 的开放是 OpenAI 实现其愿景的一个重要步骤，目标为所有人提供通用人工智能（AGI）的能力和机会。

OpenAI 表示，GPT-4 可以帮助教育、娱乐、医疗、商业等各行各业的开发者和企业，创建更多的创新、有价值的应用和服务。

同时，OpenAI 也强调了对 GPT-4 的安全和道德的监督和管理，以防止其被滥用或误用。

国外科技媒体 NeoWin 认为，GPT-4 的开放是人工智能领域的一个里程碑事件，也是对自然语言处理技术的一个巨大推动。GPT-4 不仅展示了其强大的生成能力和灵活性，也为人类与机器之间的交流和合作提供了更多的可能性和潜力。

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