一加首款折叠屏手机有望被命名为“OnePlus Open”，已在欧盟知识产权局申请专利

刘作虎此前透露，一加首款折叠屏智能手机将于今年第三季度面世。结合 Onleaks 等多名爆料人士消息，该机将定名为 OnePlus V Fold。

不过据海外科技博主 Max Jambor 最近发布的推特透露，这款折叠屏手机的正式名称更有可能是“OnePlus Open”。

对此，他给出的依据是今年 4 月一加曾为这个名字在欧盟知识产权局申请了专利。此外，一加还为其他多个产品名称申请了专利，比如 Prime、Wing、Edge 和 Peak。

消息人士分析称，此举很可能是因为市面上的其他手机厂商如三星、谷歌都已选择了“Fold”作为自家折叠屏手机的命名方式，如三星的 Galaxy Z Fold 和谷歌的 Pixel Fold。不过需要注意的是，以前传闻的一加折叠屏手机名称“OnePlus V Fold”和“OnePlus V Flip”已经在国家知识产权局完成提交。

IT之家此前援引外媒 MySmartPrice 报道，消息称一加的折叠屏手机将会配备 7.8 英寸 AMOLED 内屏，分辨率为 2K，刷新率为 120Hz。机身外部有一个 6.3 英寸的 AMOLED 显示屏，刷新率同样为 120Hz。

该机预计搭载高通骁龙 8 Gen 2 芯片、16GB 的内存和 256GB 的存储组合，内置 4800mAh 容量电池，支持 67W 快充，出厂搭载基于安卓 13 的 Oxygen OS 13.1，机身侧面配有三段式滑块和指纹传感器。

▲ 图源 OnLeaks

该机机身背面配有 3 个摄像头，预计包括 4800 万像素主摄、4800 万像素超广角和 6400 万像素长焦镜头，目前无法确认光学变焦细节。

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